Neuburg-Schrobenhausen: Gesundheitsamt warnt vor Betrügern

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen warnt vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter ausgeben. So sollte man sich verhalten.

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen teilt aus aktuellem Anlass mit, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes im Regelfall nur dann bei Bürgerinnen und Bürgern anrufen, um Betroffenen ihr COVID-19-Testergebnis mitzuteilen und mündlich Quarantänen auszusprechen.

Auch zur Kontrolle und Aufhebung der Quarantäne bei Indexpersonen erfolgen Anrufe. Darüber hinaus melden sich die Mitarbeiter der so genannten Contact Tracing Teams (CTT), die am Gesundheitsamt angesiedelt sind, um Kontaktpersonen zu ermitteln. Hausbesuche erfolgen nicht, schreibt das Gesundheitsamt in einer Mitteilung.

Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Gesundheitsamt warnt vor falschen Mitarbeitern

Bürgerinnen und Bürger werden dringend darum gebeten, bei Anrufen von Personen, die sich als Gesundheitsamtsmitarbeiter ausgeben, um Kontodaten zu erhalten oder Leistungen zu verkaufen, den Hörer sofort aufzulegen und die Polizei zu verständigen.

Es handelt sich hierbei um Anrufer, die äußerst geschickt vorgehen, jedoch in betrügerischer Absicht handeln. Daher sollten sich die Bürgerinnen und Bürger am Telefon nicht unter Druck setzen lassen und niemals Geldbeträge oder Kontodaten weitergeben. (nr)

