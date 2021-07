Kreisräte und Bürgermeister aus dem Landkreis verabschiedet

Plus Landrat Peter von der Grün verabschiedete langjährige Kreispolitiker und -politikerinnen und Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Mit ihnen gehen 505 Kreistagsjahre und „geballte Erfahrung“.

Politik ist die Kunst des Möglichen, und ein Kreisrat und eine Kreisrätin sitzt nicht gerade an den Hebeln der Macht. Im Laufe eines politischen Lebens kann man jedoch viel Profil gewinnen und Entscheidungen beeinflussen. Landrat Peter von der Grün (FW) bedauerte, dass er „geballte Erfahrung“ verliere und 30 Kreispolitiker und -politikerinnen verabschieden müsse.