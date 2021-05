So kommt die VR Bank Neuburg-Rain durch die Krise

Trotz außergewöhnlicher Umstände machte die VR Bank Neuburg-Rain im vergangenen Jahr gute Geschäfte. Wie sich die Zahlen der Genossenschaftsbank entwickelt haben, erfuhren die Vertreter auch heuer nur digital.

Bereits zum zweiten Mal nach 2020 fand die Vertreterversammlung der VR Bank Neuburg-Rain aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen virtuell statt. Über 100 Vertreterinnen und Vertreter nahmen am Donnerstagabend an der Live-Übertragung und an den Online-Abstimmungen teil.

„Die VR Bank ist sehr leistungsfähig und solide aufgestellt“, eröffnete Aufsichtsratsvorsitzender Ludwig Schlosser den Teilnehmern. Die positive Entwicklung der Bank münde in einer überdurchschnittlichen Eigenkapitalausstattung von inzwischen mehr als 133 Millionen Euro, ist in der Pressemitteilung zu lesen.

Trotz Corona kam die VR Bank Neuburg-Rain der Nachfrage nach Beratung jederzeit nach

Wie es weiter heißt, berichteten im Anschluss die Vorstände Werner Halbig und Roland Gieß über das abgelaufene Geschäftsjahr der Genossenschaft. „Das Thema Corona war 2020 omnipräsent und hat sich auch auf die tägliche Arbeit der VR Bank ausgewirkt“, sagte Halbig in seinen Ausführungen. Die Serviceleistungen hätten sich dabei auf die digitalen Kanäle ins Internet oder auf das Telefonteam des VR Service verlagert. „Trotz aller Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen ist es gelungen, der Nachfrage nach Beratung jederzeit nachzukommen“, resümierte der Vorstandsvorsitzende weiter.

Vorstandsvorsitzender Werner Halbig Foto: VR Bank

Ein besonderer Grund zur Freude war für das Kreditinstitut der erneute Testsieg im Vergleichstest „Beste Bank vor Ort“. „Auf diese Auszeichnung sind wir besonders stolz, da in diesem Jahr nicht nur die Beratung, sondern auch die Servicequalität und digitale Leistungsfähigkeit untersucht wurden“, freute sich Halbig. „Offensichtlich ist es uns gelungen, das beste Gesamtpaket als Bank in der Region auf die Beine zu stellen.“.

In den vergangenen fünf Jahren wuchs die VR Bank Neuburg-Rain um 300 Millionen auf eine Bilanzsumme von 1390 Millionen Euro

Vorstandskollege Roland Gieß berichtete danach von den Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres. Die Bilanzsumme stieg auf 1390 Millionen Euro deutlich an. Damit hat sich das Wachstum der Bank mit einem Plus von 300 Millionen Euro innerhalb der vergangenen fünf Jahre auch in 2020 weiter fortgesetzt. „Das Kreditwachstum von 5,4 Prozent beziehungsweise 39,9 Millionen Euro zeigt, dass die VR Bank ein gefragter Finanzierungspartner in der Region ist“, so Gieß.

Auf dieser Seite dominiert die hohe Nachfrage nach privaten und gewerblichen Immobilienkrediten. „Mit insgesamt 209 Millionen Euro neuen Kreditzusagen hat die Bank im vergangenen Jahr einen neuen Rekordwert erreicht“, führte Gieß aus. Darin enthalten sind auch zehn Millionen Euro an staatlichen Corona-Hilfskrediten, die über die Bank ausgereicht wurden. In Bezug auf die Folgen der Corona-Krise sieht die Bank zwar Wolken am Kredit-Horizont aufziehen. „Aufgrund unserer getroffenen Vorsorgemaßnahmen und unserer nach wie vor guten Risikolage sehen wir uns aber bestens gewappnet“, betonte Gieß.

Das Eigenkapital der VR Bank Neuburg-Rain ist im Branchenvergleich überdurchschnittlich

Das im Branchenvergleich überdurchschnittliche Eigenkapital der Bank konnte auch im vergangenen Jahr gestärkt werden. „Leider zeigt die Negativzinspolitik der vergangenen Jahre weiterhin seine Wirkung in unseren Ergebnissen. Diese Entwicklung ist jedoch ein allgemeiner Trend für nahezu alle Sparkassen und Genossenschaftsbanken“, führte Gieß aus. Der Zinsüberschuss sei im vergangenen Jahr um 0,8 Millionen Euro gesunken. Eine Entwicklung, die durch Zuwächse im Provisionsgeschäft der Bank nicht aufzufangen sei. Zudem hätten sich die Unsicherheiten der Corona-Krise auch auf das Provisionsgeschäft ausgewirkt. Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen in der Kundenberatung konnten sich die Provisionsergebnisse in Höhe von 7,8 Millionen Euro sehen lassen.

Vorstand Roland Gieß Foto: VR Bank

In der Gewinn- und Verlustrechnung bleibt nach Abzug von Kosten, Steuern und Risikovorsorge ein respektabler Jahresüberschuss von 2,25 Millionen Euro. Roland Gieß schloss seinen Beitrag mit dem Fazit: „Für die Zukunft sind die Investitionskraft und die Risikotragfähigkeit die Schlüsselgrößen für unsere Genossenschaft. In beiden Themen sehen wir uns sehr gut aufgestellt.“

Die Vertreter stimmten am Ende mit großer Mehrheit für den Vorschlag der Gewinnverwendung und Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Turnusgemäß wurden Johannes Mack, Dr. Markus Ring und Dieter Seitle in den Aufsichtsrat wiedergewählt. (nr)

Wichtigste Zahlen:

209 Mio. Euro neue Kreditzusagen

39,8 Mio. Euro Zuwachs im Fondsvolumen

696 Bausparverträge/36,2 Mio. Euro Bausparvolumen

834 Lebensversicherungen

4508 Sachversicherungen

