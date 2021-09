Neuburg

14:00 Uhr

Sporthotel-Betreiber Hans Dünstl vom Neuburger Rödenhof feiert 80. Geburtstag

Wer zum Chef will, der muss erst an Wachhund Buddy vorbei. Und dem feinen Zwirn zieht der Neuburger lieber den bunten Malerkittel vor.

Plus Hans Dünstl wird 80 Jahre alt. Warum der Gründer des Neuburger Sporthotels im Stdtteil Rödenhof nie seine Bescheidenheit verloren hat und das Nichtstun ihm schwerfällt.

Von Katrin Kretzmann

Im grauen Malerkittel, darauf dutzende Farben, sitzt Hans Dünstl an der Theke seines Sporthotels, völlig unscheinbar. Er sinniert wieder, denn in seinem „oberen Stüberl“ ist immer was los. Als ein Mann im feinen Zwirn und Krawatte zum Eingang hereinkommt, fragt dieser in die Runde: „Wo ist denn der Chef?“ Dünstl zuckt unbeeindruckt mit den Schultern: „Weiß ich nicht, ich bin hier nur der Hausmeister.“ Es ist eine Szene, die den charismatischen Neuburger mit dem verschmitzten Lächeln nicht besser beschreiben könnte. An diesem Sonntag feiert Hans Dünstl seinen 80. Geburtstag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .