Stark betrunkene Frau löst Polizeieinsatz am Neuburger Bahnhof aus

Weil sich seine betrunkene Frau in gefährlicher Nähe der Bahngleise aufgehalten hat, rief ein Ehemann die Polizei zur Hilfe: Die Frau hatte einen Promillestand von 2,5.

Einen Polizeieinsatz hat am Montagmittag eine Frau am Bahnhof ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der besorgte Ehemann bei den Beamten gemeldet, um zu erklären, dass sich seine völlig betrunkene Frau in der Nähe der Zuggleise aufhalten würde.

Frau bei Bahngleisen in Neuburg: Züge fahren langsamer

Aus Sicherheitsgründen wurde die Deutsche Bahn verständigt, Züge fuhren mit erheblicher reduzierter Geschwindigkeit. Die Polizei fand die Frau dann in der Berliner Straße, suizidale Absichten lagen nicht vor, heißt es. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sie sich nicht im Gleisbereich.

Ein bei ihr durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Sie wurde auf richterliche Anordnung zu ihrem Schutz in Gewahrsam genommen. (nr)