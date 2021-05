Neuburg

09.05.2021

Technisches Hilfswerk in Neuburg: Junge Helfer in der Not

Damit der THW-Nachwuchs eines Tages auf echten Einsätzen helfen kann, organisieren die beiden Jugendbetreuer Fabian und Melanie regelmäßig realitätsnahe Übungsstunden. Foto: Laura Freilinger