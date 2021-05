Trompete, Oboe, Posaune lernen: Stadtkapelle Neuburg sucht Nachwuchs

Die Musikschule der Stadtkapelle Neuburg plant das neue Schuljahr. Anmeldungen für den Gesangs- und Instrumental-Unterricht sind ab sofort möglich. Wo sich Interessierte melden können.

Die Planungen für das neue Schuljahr laufen bei der Neuburger Stadtkapelle längst auf Hochtouren. Ab sofort können sich interessierte Schülerinnen und Schüler für das kommende Schuljahr anmelden. Was aber steht konkret zum Angebot?

Stadtkapelle Neuburg deckt Schlagwerk, Gesang, Holz- und Blechblasinstrumente ab

Wie jedes Jahr bietet Alexander Haninger Musikinteressierten an, ein Instrument an der Musikschule der Stadtkapelle Neuburg zu lernen. Ob Trompete, Tuba, Querflöte oder Gesang: „Wir decken alles ab.“ Dazu gehören Einstiegsinstrumente wie Blockflöte oder Klavier, alle Arten von Holz- und Blechblasinstrumenten, aber auch die beiden Bereiche Schlagwerk und Gesang. Wer allerdings noch keine genauen Vorstellungen davon hat, welches Instrument zu ihm oder ihr passen könnte, der oder die kann sich gerne vorab beraten lassen, sagt der Leiter von Stadtkapelle und deren Musikschule.

Ob ein „Tag der offenen Tür“ wie in vorhergehenden Jahren möglich sein wird, steht nach aktueller Pandemielage noch nicht fest. Dennoch möchten Alexander Haninger und seine Kollegen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, an einer Probestunde teilzunehmen.

Die Wahl des richtigen Instruments, das passende Einstiegsalter und viele andere Fragen beantworten die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer telefonisch per E-Mail oder bei einer persönlichen kostenlosen Stunde. Wer kein eigenes Instrument besitzt, muss sich keine Sorgen machen. Denn: Leihinstrumente können in begrenzter Zahl zur Verfügung gestellt werden. Und sind die Kinder für ein Instrument noch ein wenig zu jung? Auch kein Problem. Die Musikschule der Stadtkapelle bietet neben dem klassischen Musik- und Gesangsunterricht den sogenannten Musikgarten an, eine musikalische Früherziehung für Babys ab etwa neun Monaten.

Stadtkapelle: Alexander Haninger sucht außerdem Nachwuchs für Orchester

Darüberhinaus ist es der Musikschule der Stadtkapelle natürlich ein Anliegen, die drei eigenen Orchester mit Nachwuchs zu versorgen. „Den brauchen wir unbedingt“, betont Stadtkapellen- und Musikschulen-Leiter Alexander Haninger. Wer sich diesbezüglich informieren möchte, kann dies unter anderem online auf der Vereins-Webseite der Stadtkapelle unter www.stadtkapelle-neuburg.de tun. (nr)

Alle weiteren Anfragen können von Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 08431/41666 oder per E-Mail an info@stadtkapelle-neuburg.de gestellt werden.

