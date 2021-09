Neuburg

18:00 Uhr

Übergabe, Neueröffnung und Umzug: Das tut sich in Neuburgs Geschäftswelt

Plus Karola Spies hat vor 38 Jahren die Kopier- und Stickzentrale in Neuburg eröffnet. Jetzt übergibt sie das Geschäft – und ist trotzdem noch dabei. Was sich sonst in der Neuburger Geschäftswelt tut.

Von Andreas Schopf

Vor 38 Jahren hat Karola Spies die Kopier- und Stickzentrale in der Neuburger Blumenstraße eröffnet. Nach fast vier Jahrzehnten ist nun Schluss für sie – zumindest ein bisschen. Der Laden wird an einem neuen Standort fortbestehen. Auch sonst tut sich etwas in der Neuburger Geschäftswelt. Ein Überblick:

