Umstrittene Sens-Halle in Neuburg-Nord liegt vorerst auf Eis

Plus Eigentlich hatte der Stadtrat dem 60 Meter langen Neubau zwischen Neuburg und Bittenbrunn grünes Licht erteilt. Die Regierung aber sagte nun „Nein“. Was ist passiert?

Eigentlich war die Sache durch. Zumindest aus Neuburger Sicht. Mehrheitlich hat sich der Bauausschuss für eine Änderung des Flächennutzungsplans für ein Areal zwischen Neuburg und Bittenbrunn ausgesprochen, um einem einheimischen Unternehmer auf dem Grundstück seiner Familie den Bau einer Gewerbehalle zu ermöglichen. Jetzt liegt das als „Sens-Halle“ bekannt gewordene Projekt auf Eis.