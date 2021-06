Unfall an Zeller Kreuzung: Feuerwehrfahrzeug prallt gegen Auto

Ein Feuerwehrfahrzeug ist auf dem Weg zu einem Einsatz und überfährt die Zeller Kreuzung. Eine Autofahrerin übersieht dies und prallt gegen das Fahrzeug.

Am späten Dienstagnachmittag kam es auf der B16 bei Weichering zu einem Unfall (lesen Sie hier mehr dazu). Auf der Anfahrt zu diesem fuhr ein Feuerwehrfahrzeug mit Sondersignalen auf die Zeller Kreuzung zu. Der Fahrer des Feuerwehrfahrzeuges fuhr hierbei am Linksabbiege-Streifen an den aufgrund roter Ampel (in Richtung Ingolstadt) wartenden Fahrzeugen vorbei, teilt die Polizei mit. Zeitgleich fuhr eine 61-jährige Frau aus Neuburg aus Karlshuld kommend in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei das Feuerwehrauto.

Unfall mit Feuerwehrfahrzeug an der Zeller Kreuzung in Neuburg

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Fahrzeuginsassen. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 12.000 Euro. Die Unfallstelle bedingte eine Sperrung der Zeller Kreuzung für etwa eine dreiviertel Stunde, der Verkehr wurde durch die Freiwillige Feuerwehr umgeleitet. (nr)