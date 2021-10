Verbotenes Fußballspiel im Ostend: Angeklagter erscheint nicht zum Prozess in Neuburg

Plus Den Prozess um ein verbotenes Fußballspiel im Neuburger Ostend wollen alle Beteiligten am Amtsgericht fortsetzen - doch der Angeklagte kommt nicht zur Verhandlung. Trotzdem gibt es ein Ergebnis.

Der Prozess um ein verbotenes Fußballspiel im Neuburger Ostend scheint ein Ende gefunden zu haben – obwohl der junge Angeklagte am letzten Verhandlungstag nicht anwesend war.