Vermessungsflüge des Geschwaders: In Neuburg kann es zu stärkerem Fluglärm kommen

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 führt in Neuburg wieder Vermessungsflüge durch. Dadurch kann es zu einem stärkeren Flugverkehr kommen.

Am Montag, 25. Oktober, finden in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr Vermessungsflüge beim Taktischen Luftwaffengeschwader 74 statt. Grund dafür ist eine Zertifizierung der Höhenmessanlage an den Eurofightern. Deshalb kann es bei geeignetem Wetter zu einem stärkeren Flugverkehr kommen.

Bei Fragen und Beschwerden können sich Bewohnerinnen und Bewohner an das Bürgertelefon des Luftfahramtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org wenden. (nr)