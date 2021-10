"Viele offene Fälle": Neuburger Soldaten und Politiker sammeln für die Kriegsgräberfürsorge

Plus Soldaten des Neuburger Jagdgeschwaders tragen auch finanzielle Mittel für Umbettungen von Gebeinungen zusammen. Viele Kriegsschicksale bleiben indes ungeklärt.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge betreut mehr als 830 Kriegsgräberstätten in 46 Ländern. Das Gedenken an die vielen Opfer von Kriegen und Gewalt steht im Vordergrund. Die reale Grabpflege bringt einen gewissen Aufwand mit sich. Deshalb sammeln auch Soldaten des Jagdgeschwaders und Neuburger Politiker für den Volksbund.