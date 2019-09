Neuburg: Wann tut sich was am Schrannenplatz?

Plus Nach dem Aus für einen Hotel- und Einzelhandelskomplex stehen die Häuser von der Fischergasse bis zur Adlerstraße leer. Was dort jetzt entstehen soll.

Da stehen sie nun in Reihe, die leeren Häuser von der Fischergasse bis zur Adlerstraße am Schrannenplatz mitten in Neuburg. Eine Visitenkarte für die Innenstadt geben sie sicherlich nicht ab. Seit die VR Bank ihr Großprojekt eingestellt hat und mit ihren Mitarbeitern ausgezogen ist, stellt sich die Frage, wann sich das Erscheinungsbild an dieser markanten Stelle denn ändern wird und was dort entstehen soll. Pläne gibt es zwar noch nicht von Bankseite, Überlegungen schon.

Nachdem sich das Vorhaben, am Schrannenplatz ein neues Bankgebäude zu errichten, zerschlagen hatte, musste die VR Bank auch ihre Vorstellungen von einem Hotel-und Einzelhandelskomplex aufgeben. 20 bis 25 Millionen Euro hätte das Geldinstitut an dieser Stelle in die Infrastruktur der Neuburger Innenstadt investiert.

Entwicklung des Areals am Neuburger Schrannenplatz soll zeitnah umgesetzt werden

Wie die Vorstände Werner Halbig und Roland Gieß sagen, wolle die Bank die Entwicklung des Areals jetzt aber nicht auf die lange Bank schieben, sondern zeitnah umsetzen. Was dies in Jahren bedeutet, können sie noch nicht sagen, weil es bislang keine konkrete Planung für die Nutzung der insgesamt vier Gebäude gebe. Da die Stellplatzordnung am Ende ein mitentscheidender Faktor dafür gewesen sei, von einem Gesamtneubau für Hotel und Einzelhandel abzusehen, werde man in der neuen Planung, so weit es geht, auf den Bestand zugreifen, also sanieren und umbauen. Dies betreffe vor allem das jetzige Bankgebäude. Die anschließenden, älteren Häuser werden wahrscheinlich weichen müssen. Vielleicht, so die Vorstände, könne noch eines in seinem Bestand gesichert werden. Das werde die Untersuchung der Bausubstanz zeigen. Entstehen sollen nach derzeitigen Vorstellungen Wohnungen, Angebote für den Dienstleistungsbereich und darüber hinaus kleinere Handelsflächen. Wobei dies immer schwieriger werde, weil immer weniger Interesse zeigen würden.

Letztlich, so die beiden Vorstände, gehe es ihren gerade gewonnenen Erfahrungen nach immer auch darum, die für Neuburgs Innenstadt gültige Stellplatzordnung zu erfüllen. Das sei für die Bank zumindest der letzte ausschlaggebende Faktor gewesen, das jüngste Vorhaben zu begraben. Zu bröckeln begonnen habe es schon damit, dass der Hotel- und Einzelhandelskomplex zunächst in seiner Höhe reduziert werden musste. Später sei die von einem Ingenieurbüro errechnete Verkehrsführung mit den Schleppkurven für Busse und Lkw als realisierbar angezweifelt worden. Danach sei in der Auflage für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgehalten worden, dass die Stadt wert darauf legt, dass kein ortsansässiger, sondern ein in Neuburg neuer Einzelhändler einzieht.

Der Preis für einen Stellplatz in der Spitalplatz-Tiefgarage gründete lediglich auf einem Augenscheingutachten

Um die Stellplatzordnung erfüllen zu können, hätte die VR Bank neben dem Bau einer größeren Tiefgarage auf ihrem Grundstück 60 Stellplätze in der Spitalhof-Tiefgarage ablösen können. Ein Stellplatz für 9500 Euro. Dieser Preis, so die Vorstände, sei aber auf kein Bauschadensgutachten zurückzuführen gewesen, sondern nur auf ein Augenscheingutachten, das den Zustand der Bausubstanz der Tiefgarage außer Acht lasse. Mit den im Gutachten festgehaltenen 5000 Euro Instandhaltungsbedarf für die gesamte Tiefgarage (83 Euro pro Stellplatz) wäre man aber nach Meinung des erfahrenen Projektentwicklers, den die VR Bank an der Hand hatte, nie und nimmer hingekommen. „Dessen Einschätzung nach wäre dafür in etwa noch einmal der Kaufpreis nötig gewesen“, erklären Halbig und Gieß.

Deshalb wolle die VR Bank nun darauf achten, so wenig wie nötig im Bestand zu ändern, damit die geforderten Stellplätze auch vor Ort angeboten werden können. Große Wohnungen seien in diesem Fall dienlich, Handel so weit möglich ebenfalls. Für die kommende, neue Planung sei, so Halbig und Gieß, auch kein Projektentwickler mehr nötig. Um neuerlichen Diskussionen und Verzögerungen aus dem Weg zu gehen, wolle man sich bei der zukünftigen Bebauung auch nur noch an den gültigen Rahmenbedingungen orientieren. Dann werde sich am Bild des Schrannenplatzes auch optisch wenig ändern, was die Hoffnung hebe, dass das Projekt ohne erneute große Diskussionen zügig umgesetzt werden könne.

Letztlich finden es Werner Halbig und Roland Gieß immer noch schade, dass aus dem Hotel- und Einzelhandelsprojekt als Weiterentwicklung und Belebung der Innenstadt nichts geworden sei.