Neuburg

vor 17 Min.

Wegen anderer Aktion: Terminloses Impfen im Impfzentrum Neuburg entfällt

Am Samstag können sich Interessierte in der Markthalle terminlos impfen lassen.

Wegen einer terminlosen Impfaktion in der Markthalle in Neuburg entfällt das regelhafte terminlose Impfen in der Ostendturnhalle. Diese Impfstoffe werden angeboten.