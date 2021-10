Schwerer Unfall bei Weichering: Mancher Autofahrer half nicht, sondern drehte um

Ein Mann war auf der B16 bei Weichering mit einem Lkw zusammengeprallt. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Augenzeuge berichtet von Verkehrsteilnehmern, die umdrehten anstatt zu helfen.

Ein schwerer Unfall hat am Donnerstag, wie berichtet, für Stunden den Verkehr auf der B16 bei Weichering lahmgelegt. Der 47-jährige Fahrer eines Transporters, der schwerst verletzt wurde, kämpfte am Freitag laut Polizei weiter um sein Leben. Unterdessen kritisiert ein Augenzeuge des Unfalls das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, die vor Ort offenbar umdrehten anstatt zu helfen.

Unfall auf der B16 bei Weichering: Mann wurde lebensgefährlich verletzt

Gegen 14.10 Uhr kam ein Kleintransporter zwischen Maxweiler und Weichering in Richtung Ingolstadt nach links auf die Gegenspur. Der Hintergrund für dieses Ausweichmanöver ist nicht eindeutig geklärt. Laut Polizei überholte auf der Gegenspur ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus Kirchberg ein Fahrzeug der Straßenmeisterei, das mit Rasenmäharbeiten beschäftigt war. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer sah den entgegenkommenden Laster auf seiner Spur und bremste ab. Der 47-Jährige im Transporter dahinter konnte seine Geschwindigkeit möglicherweise nicht mehr rechtzeitig verringern und wich auf die Gegenfahrbahn aus, möglicherweise wollte er auch bewusst überholen. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Der Mann aus Baden-Württemberg prallte auf der Gegenspur frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen und anschließend gegen den vor ihm fahrenden Sattelzug.

Am Donnerstagnachmittag prallte auf der B16 bei Weichering ein Transporter frontal gegen einen Lkw. Foto: Rein

Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeug bergen. Hierbei kam den Helfern ein glücklicher Umstand zugute. Unter den Fahrzeugen, die direkt hinter dem Unfall folgten, befand sich zufällig ein Autokran. Dieser konnte einen Lastwagen auf die Seite ziehen, was die Bergung des Verletzten deutlich vereinfachte, heißt es von der Neuburger Polizei. Der 47-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Hubschrauber ins Klinikum Ingolstadt. Auch am Freitag war sein Zustand nach wie vor bedrohlich, so die Polizei. Die beiden anderen beteiligten Lkw-Fahrer erlitten jeweils einen Schock beziehungsweise leichte Verletzungen und wurden ebenfalls behandelt. Die Fahrzeuge mussten durch Abschleppfirmen geborgen und abgeschleppt werden. Die B16 war in diesem Bereich bis etwa 20 Uhr voll gesperrt.

Verkehrsbehinderungen nach dem Unfall auf der B16 bei Weichering

Unter denjenigen, die den Unfall als Augenzeuge miterlebten, befand sich der Transportunternehmer Stefan Graml aus Kirchdorf (Kreis Mühldorf am Inn). Mit seinem Lkw folgte er nur wenige Fahrzeuge hinter dem Zusammenprall, erzählt er am Freitag am Telefon. Als er das Unglück sah, hielt er an und sprang sofort zum eingeklemmten Transporter-Fahrer, um zu helfen. Ein Reflex, den offenbar nicht jeder Augenzeuge verspürte. Graml berichtet davon, dass einige Autofahrer einfach an Ort und Stelle wendeten, in die entgegengesetzte Richtung fuhren und dem Unfall offenbar keine weitere Beachtung schenkten. „Das hat mich richtig schockiert“, betont Graml. „Direkt vor einem geht es um ein Menschenleben, doch mancher dreht einfach um und fährt davon.“ Er habe Verständnis dafür, dass jemand kein Blut sehen kann. In diesem Fall könne man sich beispielsweise um die Absicherung des Verkehrs kümmern. Dafür, einfach nichts zu tun, finde er „keine Worte“.

Als Folge des Unfalls und der Komplettsperrung der B16 kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen in der Region. Polizeibeamte regelten den Verkehr an der Zeller Kreuzung, es staute sich weit zurück. Umleitungsstrecken waren stark belastet, vor allem in Karlshuld ging es zwischenzeitlich nur zäh voran.

