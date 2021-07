Neuburg

Weltweit einmalig: Neuburger Stadtwerke bauen Riesenpumpe ein

Als weltweit einmalig gilt diese monströse Wärmepumpe, die am Mittwoch ins Kraftwerk bei Verallia gehievt worden ist. Die Stadtwerke versprechen sich von der Neuheit eine kontinuierliche ganzjährliche Heizlieferung.

Plus Ein weltweit einmaliges Verfahren liefert in der Neuburger Glasfabrik Verallia ab sofort 140-Grad-Heizwasser. 2022 steht der Wärmeanschluss von Rockwool auf dem Programm.

Von Winfried Rein

Sechseinhalb Millionen Euro haben die Neuburger Stadtwerke bereits in ihr Heizwerk an der Glasfabrik Verallia investiert. Jetzt kommt für zwei Millionen Euro ein besonderes Hochleistungsgerät dazu: Eine Riesenpumpe, die die Abwärme der BHKW-Motoren in bis zu 140 Grad heißes Heizwasser umwandeln kann.

