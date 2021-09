Neuburg

18:00 Uhr

Zum ersten Mal in der neuen Realschule: Unterrichtsstart in Neuburg

Plus 640 Schülerinnen und Schüler starten im neuen Gebäude der Paul-Winter-Realschule am Kreuter Weg. Für Neuburgs Erstklässler geht es zum ersten Mal in den Unterricht.

Von Katrin Kretzmann und Winfried Rein

„Wer hat heute Nacht gar nicht schlafen können, weil er so aufgeregt war?“, fragt Rektorin Gerdi Kuyten ihre neuen Schützlinge. Sofort schnellen zahlreiche Hände in die Höhe und es geht ein freudiges Quietschen durch die Reihen der Erstklässler an der Neuburger Schwalbanger-Grundschule. Insgesamt 79 Kinder sind dort am Dienstag in den Unterricht gestartet. Ein historischer Tag war es hingegen für die Paul-Winter-Realschule, denn 640 Jugendliche fanden den Weg ins Klassenzimmer im neuen Gebäude am Kreuter Weg.

