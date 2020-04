vor 21 Min.

Neuburger Amtsrichter Georg Berger geht in den Ruhestand

Plus Georg Berger verabschiedet sich nach 32 Jahren aus dem Neuburger Amtsgericht. Trotz 4000 Scheidungen in seiner Amtszeit hat er seinen Humor nicht verloren.

Von Winfried Rein

Die Bayerische Beamtenversicherung fordert 770 Euro von einer säumigen Versicherten - ein Standardfall vor dem Neuburger Zivilgericht, aber es ist an diesem Donnerstag die allerletzte Verhandlung von Richter Georg Berger. Der 64-jährige Jurist verabschiedet sich nach 32 Jahren am Neuburger Amtsgericht in den Ruhestand.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

So lange hat es selten ein Richter im Neuburger Amt ausgehalten, vielleicht noch Direktor Rudolf Mayr (1935–2007). Georg Berger kommt zudem noch aus Schrobenhausen und sagt: „Ich habe mich in Neuburg sehr wohl gefühlt, es war eine schöne Zeit.“ Mit ihm verliert das Amtsgericht eine Marke. Der gesetzesfeste Richter ging seine Prozesse, Familienstreitigkeiten und Betreuungsfälle so weit wie möglich mit Humor und Diplomatie an. Das Ziel: eine vernünftige Lösung für alle Beteiligten. Das gelingt vor Gericht nicht immer. Wenn aber eine Frau mittleren Alters auf den Richter zukommt, ihm die Hand gibt und sagt: „Sie haben mich vor 15 Jahren geschieden“, dann hat man zumindest in diesem Fall wohl nichts falsch gemacht. Berger ist Mitglied des Zauberrings München Unter seinen insgesamt 5000 Betreuungsfällen hat es aber auch verwirrte Menschen gegeben, die dem Richter Georg Berger „eine Kugel“ angedroht hatten. Das sei aber alles halb so schlimm gewesen, sagt der Richter, er habe sich zu keiner Zeit Angst machen lassen. Vor dem Referat Betreuungen kümmerte er sich um Familiensachen wie Gütertrennung, Sorgerecht und letztlich Scheidungen. An die 4000 dürften es auch hier gewesen sein. Der junge Jurist Georg Berger lernte ab 1984 viel bei der Staatsanwaltschaft in der Großstadt München. Zum Start 1988 am Amtsgericht Neuburg übernahm er Strafsachen. Darunter waren spektakuläre Fälle wie Untreue-Ermittlungen gegen einen bekannten Lokalpolitiker, der Prozess gegen einen Rektor und die Verurteilung eines Fußballers wegen vorsätzlicher Körperverletzung nach einem Foul beim Donaumoos-Wanderpokal. „Damals haben wir zwei komplette Fußballmannschaften vernommen“, erinnert sich Georg Berger. Vielleicht schreibt er einmal ein Buch über seine Kuriositäten - alles anonym natürlich. Eigentlich ist Georg Berger Zauberer. Seine Künste verfeinert er als Mitglied des Zauberrings München und regelmäßiger Besucher der Blackpool Magic Convention in Blackpool, des weltgrößten Kongresses der Zauberer. Zuletzt hat er einen neuartigen schwebenden Tisch und einen besonderen Gummihammer aus England mitgebracht. Natürlich hat er jede Menge magischer Kostproben im Amtsgericht gegeben und ganze Säle mit der „zersägten Frau“ verblüfft. Die Abschiedsparty für Amtsrichter Berger wird nachgeholt Von seinen vier Kindern hat sich zumindest eine Tochter der Juristerei zugewandt. Seit 18 Jahren agiert Georg Berger als kritische Stimme im Schrobenhausener Stadtrat. Dreimal hat er für das Bürgermeisteramt kandidiert, und seine politische Laufbahn ist in der neuen Periode noch nicht zu Ende. Amtsgerichtsdirektor Christian Veh findet also mehrere Gründe, warum er seinen Stellvertreter ungern gehen lässt. Aber in dieser Woche ist Schluss, eine „flotte Abschiedsparty“ (Berger) soll nachgefeiert werden. Richter Sebastian Hirschberger übernimmt vorerst die Betreuungen, ab 1. Juli soll ein neuer Richter und stellvertretender Direktor kommen.

Themen folgen