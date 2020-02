Neuburger Burgwehr: Nun sollen doch die Grundschüler einziehen

Plus Eigentlich sollten zwei Klassen der Maria-Ward-Reaschule ausgelagert werden. Warum es jetzt anders kommt.

In der Maria-Ward-Realschule herrscht Raumnot. Und es wird noch enger, wenn im kommenden Schuljahr die neuen Erstklässler der Franziskusschule, die ihre vorübergehende Heimat im Erdgeschoss der Realschule gefunden hat, dazu kommen. Deswegen machte sich das Schulwerk Augsburg, Träger der beiden Bildungseinrichtungen, auf die Suche nach einer Ausweichlösung. Diese wurde gefunden. Zwei Klassenzimmer dürfen in der Burgwehr untergebracht werden. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und die Stadträte hatten vor zwei Wochen grünes Licht gegeben. Doch dann gab es kritische Stimmen aus den eigenen Reihen.

Es habe die Anfrage von Lehrern gegeben, berichtet Heribert Kaiser, der Rektor der Realschule, warum nicht die Grundschule Klassenzimmer in die Burgwehr verlagert. Dort einen Jahrgang unterzubringen sei leichter, als mit den Realschülerinnen Wanderklassen zu bilden, die zur Benutzung der Fachräume zurück ins Haupthaus marschieren müssen.

Zwei Klassenzimmer entstehen in der Neuburger Burgwehr

Gefragt – getan. Annette Kürzinger, die Leiterin der St.-Franziskusschule, hatte damit kein Problem. Sie befürwortet sogar diese Lösung und sagt: „Dort ist mehr Platz als hier und der Pausenhof ist toll.“ Sie will ab dem kommenden Schuljahr die dritte Jahrgangsstufe in die Burgwehr auslagern. Anders als die Realschülerinnen können die 45 Grundschüler dort ihre gesamten Stunden verbringen und müssen nur für den Sportunterricht ins Hauptgebäude zurück. „In der Burgwehr wird es uns an nichts fehlen“, ist sich die Schulleiterin sicher.

Ab April 2021 soll die Sanierung des neuen Schulgebäudes fertig sein. „Wir liegen gut im Zeitplan“, sagt Kürzinger. Inzwischen plane man die Innenausstattung. Dann kann die gesamte Franziskusschule in ihr vorgesehenes Gebäude umziehen und die Maria-Ward-Realschule bekommt ihre Räumlichkeiten wieder zurück. Heribert Kaiser wird das freuen. Was zunächst als einjähriges Gastspiel angekündigt war, hat sich zur fast dreijährige Übergangslösung entwickelt. Die Sanierung des Schulgebäudes hatte sich verzögert. Deswegen musste immer wieder reagiert und Lösungen für die Platznot gefunden werden. Doch nun scheint man auf einem guten Weg – zur Zufriedenheit aller.