Neuburger Einzelhandel bietet Internet die Stirn

Plus Der Neuburger Einzelhandel kämpft gegen die Konkurrenz aus dem Internet – und das erfolgreich. Weshalb einige Geschäfte auf Hybridhandel setzen.

Die Vorweihnachtszeit ist für den Einzelhandel eine wichtige Zeit – für manchen ist es die Hauptumsatzzeit im Jahr. Wir fragten bei einigen Neuburgern Händlern an, wie die Geschäfte in der Adventszeit laufen. Tee ist ein typisches Wintergetränk. Und in der Weihnachtszeit wird er noch mehr nachgefragt, sodass die Adventszeit die wichtigste Verkaufszeit für Elke Schubert in „Elke’s Teekanndl“ ist. „Viele Neuburger Unternehmer bestellen Weihnachtspräsente für ihre Kunden und Mitarbeiter.“ Da sei Tee sehr beliebt.

Während Schubert erzählt, stöbert Kundin Marion Nickel in den Regalen und riecht an verschiedenen Teesorten. Denn genau diese Möglichkeit hat sie bereits im vergangenen Jahr in den Teeladen gelockt. „Ich kaufe gern in Neuburg ein.“ Für jemanden, der eigentlich am Bodensee wohnt, eher außergewöhnlich. Aber ihr Ehemann arbeite öfter in Neuburg und sie hebe sich die Weihnachtseinkäufe regelrecht für die Zeit in der Ottheinrichstadt auf. „Hier kann man sich treiben lassen. Es ist alles sehr familiär und nicht so hektisch.“ Schubert freut, dass das Geschäft besser läuft als im vergangenen Jahr. Im November 2018 hatte sie mit ihrem Teeladen angefangen. Heuer, zu ihrem zweiten Weihnachtsgeschäft, ist sie bereits bekannt und kann auf Stammkunden zählen.

Neuburger Einzelhandel: Kunden schätzen persönliche Beratung

Schokolade gehört zu Nikolaus und Weihnachten. Entsprechend wichtig ist diese Zeit auch für Günther Bauer im „chez Chocolat“. Mit dem Umsatz ist er zufrieden, obwohl es etwas verhaltener anlaufe als im vergangenen Jahr. Seit Anfang November hat Bauer die Weihnachtsware im Angebot. „Viele schauen, kaufen dann aber erst später.“

Weihnachtszeit ist Schokoladenzeit. Im chez Chocolat erzielt man zu der Zeit den Hauptumsatz. Bild: Manfred Dittenhofer

Stellvertretend für die Bekleidungsbranche zieht Gabriele Moser-Reichard von Moser Männermoden eine positive Zwischenbilanz. „Wir waren mit dem ersten Adventswochenende sehr zufrieden. Die Christkindlmärkte wirken sich sehr positiv aus und ziehen Menschen in die Innenstadt. Und auch die neue Weihnachtsbeleuchtung kommt bei den Kunden toll an.“ Die würden wieder mehr offline kaufen, weil sie die Beratung wünschten und auch anerkennen würden, sagt Moser-Reichard. Dieser Beratungsservice sei es, der auch überregional Kunden überzeuge. An Weihnachten würden gerne Socken und Accessoires wie zum Beispiel Gürtel oder Schals gekauft.

Neuburger Einzelhandel: Hybridhandel „ökologischer Schwachsinn“

Service und Beratung ist auch bei Eberhard Spieß von Ringfoto Spieß gefragt. Das geht so weit, dass er Kameras oder Objektive auch mal mehrere Tage zum Ausprobieren mitgibt. Außerdem würden die Hersteller mit Aktionen wie „cash-back“ das Weihnachtsgeschäft unterstützen. Neben dem Verkauf betreibt Eberhard Spieß auch einen Verleih von Fotoausrüstung. Da kann man sich für die wertvollen Urlaubstage auch mal ein teures Teleobjektiv ausleihen. „Preislich hat sich der Internethandel inzwischen weitgehend angeglichen. Außerdem nutzen wir selbst die Möglichkeit des Vertriebs über das Internet.“ Das Weihnachtsgeschäft hat für Spieß gut begonnen. In früheren Jahren sei es verhaltener gestartet. „Vielleicht werden die Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr etwas früher gekauft?“

Was Spieß einen Hybridhandel nennt, nutzt auch Spielwaren Habermeyer aus. „Es ist zwar ökologischer Schwachsinn, aber der Kunde will es so“, grübelt Maria Habermeyer über Kunden in Berlin nach, die die Ware in Neuburg bestellen. Aber auch aus der Region könne man bequem via Netz Ware bestellen und zurücklegen lassen. Mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft ist Habermeyer zufrieden. Und die Weihnachtsmärkte sowie die Aktionen, wie zum Beispiel der Sternderlpass, bringe Kunden in die Innenstadt.