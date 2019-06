17:38 Uhr

Neuburger Schloßfest: Sieben Park & Ride-Parkplätze

Heute geht’s los! Der Einzug um 17 Uhr eröffnet das 25. Neuburger Schloßfest. Diese Verkehrsregelungen gelten

Von Gloria Geissler

Viele Autofahrer werden es schon bemerkt haben, in Neuburgs Innenstadt sind derzeit die Parkplätze knapp. Die Tiefgaragen sind wegen des Schloßfestes für die Autos der Altstadtbewohner reserviert und so mancher weicht auf alternative Stellplätze aus. So war am Mittwoch zum Beispiel die Straße zum Brandl komplett zugeparkt, was zusammen mit den Besuchern des Freibads zu einem kleinen Verkehrskollaps führte.

Mit Beginn des Festes, am heutigen Freitag um 17 Uhr, werden außerdem eine Reihe von weiteren Verkehrsregelungen erforderlich. Das Ordnungsamt der Stadt Neuburg hat folgendes festgelegt:

Allgemeine Verkehrsregelungen zum Schloßfest: Bis einschließlich Sonntag, 7. Juli, gilt in der gesamten Oberen Altstadt Halteverbot. Eine Befahrung (Lieferverkehr) der Altstadt ist zwischen den beiden Wochenenden eingeschränkt möglich. An den zentralen innerstädtischen Plätzen sind die Parkmöglichkeiten eingeschränkt. Die jeweilige Situation wird durch eine mobile Beschilderung angezeigt.

Parkplätze: Für die zahlreichen Autos der Schloßfestbesucher wurden insgesamt sieben Park-and-Ride-Parkplätze eingerichtet. Diese befinden sich am Volksfestplatz, am Sonax-Parkplatz, am Südpark, auf dem BayWa-Gelände, dem Parkplatz vor dem ehemaligen Skala-Sportive in Feldkirchen und an den Parkplätzen der Berufsschule sowie Grünwald in der Monheimer Straße. Dort verkehrt täglich bis 24 Uhr ein Pendelbus. Zusätzlich sind Sonderparkplätze an der Schlösslwiese und an der Ingolstädter Straße ausgewiesen. Als Taxistellplatz ist die Parkbucht zwischen Zebrastreifen und VR-Bank in der Luitpoldstraße vorgesehen, Behindertenstellplätze sind am Frauenplatz und in der Rosenstraße gekennzeichnet. Für Fahrradfahrer werden zwei große Stellflächen eingerichtet. Eine befindet sich traditionell auf der Grünfläche des Wolfgang-Wilhelm-Platzes. Als weitere Möglichkeit wird das Untergeschoss des Parkdecks am Hofgarten für Fahrräder reserviert.

Schloßfesteinzug: Der traditionelle Einzug der Mitwirkenden macht am Freitagnachmittag die Sperrung einiger Straßen erforderlich. So ist die gesamte Oskar-Wittmann-Straße (Donaukai) von 16 bis 18 Uhr für den Gesamtverkehr gesperrt. Gleiches gilt von 16.45 bis 18 Uhr für die Donaubrücke, die Rosenstraße sowie die Luitpoldstraße. Der Einzug verläuft wie folgt: Donaukai (Posttreppe) – Oskar-Wittmann-Straße - Luitpoldstraße – Hofgartenstraße (Stadtberg) – Ottheinrichplatz – Residenzstraße – Eröffnung im Schlosshof.

Nächtliche Sperrung des Donaukais: Von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag ist wegen der vielen Besucher die Oskar-Wittmann-Straße in der Zeit von 22 bis 6 Uhr für den Gesamtverkehr gesperrt. Betroffen ist der Bereich von der Einmündung Theo-Lauber Straße bis zur Einmündung Pferdstraße.

