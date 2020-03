Neuburger Unternehmen arbeiten im Sicherheitsmodus

Plus Viele Unternehmen haben sie eingestellt. Zum Teil aber laufen die Produktionen bei lokalen Firmen noch – die Neuburger Rundschau hat bei den Werken nachgefragt.

Schwere Zeiten durchleben momentan die meisten Neuburger Unternehmen. Sie versuchen, trotz Kontaktverbots ihre Produktionen aufrechtzuerhalten. Oder mussten diese bereits einstellen. Wir haben uns bei einigen Firmen in Neuburg umgehört, wie bei ihnen momentan der Alltag aussieht.

Sonax in Neuburg produziert nun Hände-Desinfektionsmittel

Bei Hoffmann Mineral und Sonax werde gerade in einem ruhigen, aber angespannten Modus produziert, erklärte etwa Firmenchef Manfred Hoffmann. Die Auftragslage bei Hoffmann Mineral sei überraschend gut. „Bei Sonax ist die Produktion überwiegend auf Hände-Desinfektionsmittel umgestellt, für die ein immer noch wachsender Bedarf besteht.“ Rohstoffe, vor allem Ethanol, seien wegen des milden Winters in ausreichendem Maß vorhanden, da weniger Frostschutzmittel verkauft wurde. Sorgen macht dem Unternehmer allerdings die Beschaffung von Flaschen, Kanistern, Fässern und Kartonagen, die bei allem guten Willen der Lieferanten nicht genügend sind. Die Hoffmann-Tochter DuroDruck in Wellheim ist stark in die Produktionskette eingebunden. Sie liefert für alles kurzfristig die Etiketten.

Im Betrieb selbst wurden, wo möglich, die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Was laut Hoffmann die hauseigene IT-Abteilung stark fordert. Denn die Verbindungen müssen aufrecht erhalten werden. Die Idee, selbst Desinfektionsmittel zu produzieren, sei entstanden, „weil wir es unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen wollten, auf dem Markt aber nichts mehr bekamen“, erzählte Manfred Hoffmann. Für die Zulassung habe man sich zwar durch einen Antragsdschungel kämpfen müssen, nun aber dürfe man Deutschland und Österreich beliefern. Wobei Hoffmann vor allem die systemrelevanten Institutionen beliefern möchte.

Im Neuburger Werk von Autozulieferer Magna wurde am Montag die Produktion komplett eingestellt, da auch Audi die Produktion einstellt. Wie Unternehmenssprecher Rej Husetovic erklärte, habe man mit dem Betriebsrat vereinbart, der Belegschaft vorerst ihre Zeitkonten und dann den Resturlaub abbauen zu lassen. Betroffen sind hier knapp 340 Mitarbeiter.

Steinwolle-Produktion im Neuburger Rockwool-Werk läuft weiter

Die Steinwolle-Produktion im Neuburger Rockwool-Werk läuft unter Vorsichtsmaßnahmen weiter. Produktionseinschränkungen gebe es bisher nicht, da es in den großen Fertigungshallen möglich sei, umfangreiche Sicherungsmaßnahmen für die Belegschaft umzusetzen, berichtete Dagmar van Bracht, Leiterin Marketing und Kommunikation des Gladbecker Unternehmens. Insgesamt beschäftigt die Firma 11.700 Mitarbeiter an 46 Produktionsstandorten. Der Kundenkontakt und Geschäftsmeetings finden inzwischen nur noch via Internet statt.

Bei Leoni in Neuburg gibt es eh keine Produktion mehr. Die rund 60 Mitarbeiter dort sind überwiegend im Vertrieb und in der Entwicklung tätig. Wie Pressesprecher Sven Schmidt mitteilte, arbeiten auch bei Leoni, wo immer möglich, die Mitarbeiter inzwischen von zuhause. Die Produktion in Deutschland wird kontrolliert heruntergefahren. Bezüglich Kurzarbeit sei beschlossen worden, die Einkommen der Mitarbeiter teilweise abzusichern. So zahlt Leoni seinen Mitarbeiter einen Aufschlag auf das Kurzarbeitergeld. Die Modalitäten werden allerdings an jedem Standort individuell getroffen. Wie diese Regelung für den Neuburger Standort aussieht, ist laut Schmidt noch nicht entschieden.

Auch die Firma Metawell in Neuburg produziert

Bei Metawell, dem Neuburger Produzenten für Aluleichtbau, läuft die Produktion. Rund 100 Mitarbeiter sind damit beschäftigt, Aluminium-Leichtbauplatten für den Schiffs-, Bahn, Automobil- und Gebäudebau herzustellen. Wie Geschäftsführer Michael Schiekel berichtete, seien manche Schlüsselpositionen in der Belegschaft gerade kritisch. Von drei Maschinenführern an der Hauptproduktionslinie seien momentan zwei im „normalen“ Krankenstand, den es neben Corona ja auch noch gebe. Würde der dritte ausfallen, bliebe diese so wichtige Maschine stehen.

Zum Schutz der Mitarbeiter wurde auch ausgedünnt. Mindestabstände in der Produktion, keine Verwendung der Umkleideräume mehr, Büros, die weitestgehend einzeln besetzt sind und Kollegen im Homeoffice. Bei der Lieferung der Rohstoffe gibt es, laut Schiekel, keine Engpässe. Zudem sei die Auftragslage gut. „Wir haben einen relativ hohen Auftragsbestand. Die eine oder andere Verschiebung aus der Automobil- und der Bahnindustrie ist für uns daher nicht gravierend.“ Wie andere Unternehmer begrüßt auch Michael Schiekel die Maßnahmen der Staatsregierung und des Bundes. Die Mitarbeiter würden gut mitziehen. Jedermann erkenne die Notwenigkeit der Einschränkungen.

