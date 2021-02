vor 44 Min.

Neuburger Wirt lässt sieben Gäste durch Hintertüre hinein - dann kommt die Polizei

Ein Wirt in Neuburg hat sieben Gäste durch die Hintertüre in sein Lokal gelassen.

Ein Wirt in Neuburg hat sieben Gäste durch eine Hintertüre in sein Lokal gelassen. Dies stellte die Polizei nach eigenen Angaben bei der Kontrolle des Gaststättenbetriebes in der Schießhausstraße am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr fest. Zwar war der Haupteingang versperrt, der Gastronom ließ aber seine Gäste über einen Hintereingang ein.

Die Gäste aus unterschiedlichen Haushalten saßen auf zwei Tische verteilt, ohne auf Abstand zu achten, heißt es von der Polizei. Gegen alle Anwesenden wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und der Betrieb eingestellt. (nr)

