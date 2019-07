vor 11 Min.

Neuburger hüpfen in die Donau

Im August steigt das Sommer-Spektakel

Fans des Neuburger Donauschwimmens müssen sich nicht bis zum nächsten Januar gedulden: Am 3. August steigt das Sommer-Donauschwimmen. Dabei geht es wieder um die begehrten Julius-Enten. Ab 14 Uhr ist Treffpunkt am Donau-Ruderclub, bevor die Shuttlebusse alle Schwimmlustigen zum Brandlbad bringen. Einstieg ist dieses Jahr um 15 Uhr. Natürlich ist es gewünscht, eigene Badeutensilien mitzubringen. Egal ob Luftmatratze, Schwimmreifen, Badeinsel oder Schwimmnudel – alles ist erlaubt.

An der Donaubrücke, die die Schwimmer kurz vor dem Ziel passieren, warten dann wieder hunderte nummerierte Badeentchen, in diesem Jahr in Dunkelblau, auf ihren Sturz ins kühle Nass. Hier gilt es, möglichst eine Ente zu ergattern, um die Chance zu erhöhen, einen der Preise zu gewinnen. Als Hauptpreis gibt es auch in diesem Jahr einen vom TUI-Reise-Center gesponserten 100-Euro-Reisegutschein. Um circa 16 Uhr findet die Verlosung der Entchen im Biergarten des Bootshauses statt. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich, sie ist kostenfrei, erfolgt aber auf eigene Gefahr. Anders als im vergangenen Jahr wird es danach keinen Stadtlauf geben. Die Partner und Sponsoren sind in diesem Jahr Juliusbräu, die Wasserwacht Neuburg, das TUI Reise-Center und der Neuburger Tauchsportclub. (nr)

