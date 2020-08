vor 17 Min.

Neuburgs Partnerstadt Sète wartet auf Touristen

Plus An den Stränden rundum Neuburgs Partnerstadt Sète tummeln sich fast nur Franzosen. Das große Saint-Louis-Fest ist abgesagt. Was sich Neuburg für die Partnerschaft wünscht.

Von Winfried Rein

In der südfranzösischen Partnerstadt ist die Coronakrise längst nicht ausgestanden. In der Region Okzitanien – unter anderem mit Sète im Departement Hérault – sind seit Beginn der Pandemie 515 Menschen an Covid-19 gestorben, darunter etliche im Sèter Krankenhaus Saint Claire.

Derzeit müssen nach Angaben der Gesundheitsbehörden 48 infizierte Patienten in Kliniken behandelt werden, zwölf davon mit künstlicher Beatmung. Nach dem Anstieg der Infektionen hat Staatspräsident Emmanuel Macron die Auflagen wieder hochgefahren. So müssen die Franzosen auch im Freien bei Gruppenbildung und Menschenansammlungen Masken tragen.

Corona: Wie in ganz Frankreich gelten auch in Sète strenge Hygieneregeln

Auch in der 45.000-Einwohner-Stadt Sète laufen alle mit Mund-Nasen-Schutz herum, berichtet Feuerwehrmann Philippe Etelbert. Nur am Strand direkt vor dem Meer dürfe man auf Masken verzichten. Touristen aus dem Ausland seien willkommen, heißt es, doch Hotels und Gastronomie merken die Zurückhaltung sehr deutlich. Das Mittelmeer erreicht derzeit eine Temperatur von 20/21 Grad. Daran erfreuen sich insbesondere Franzosen aus dem Binnenland, die zu tausenden die Badestrände aufsuchen.

Eine große Attraktion für Einheimische wie Touristen fällt jetzt allerdings weg: Das berühmte Saint-Louis-Fest ist endgültig abgesagt worden – zum ersten Mal seit dem Zeiten Weltkrieg. Oberbürgermeister François Commeinhes (70), im Juni zum vierten Mal ins Amt gewählt, gab den Verzicht auf die 278. Auflage schweren Herzens per Videobotschaft bekannt. Ursprünglich wollte man eine reduzierte Form ohne Großveranstaltungen und Zuschauertribünen anbieten. „Doch als Bürgermeister und Arzt halte ich die Absage für eine vernünftige Entscheidung“, erklärte der Sèter OB. Wer den nächtlichen Barbetrieb und die Begeisterung der Franzosen beim Fischerstechen kennt, gibt ihm Recht.

Städtepartnerschaft: Der Austausch findet 2020 im Netz statt

Austausch zwischen Sètern und Neuburgern gibt es heuer also vorwiegend über die sozialen Medien. Eine kleine Live-Begegnung bietet die Stadt am Freitag, 21. August, im Arco Schlößchen in Form eines „französischen Abends“ (Soirée francaise) an. Ab 19 Uhr gibt es ein Drei-Gänge-Menü (35 Euro) mit Zwiebelsuppe, Austern, Maispoularden, Grenaille Kartoffeln und Crepes Suzette. Dazu spielt die Musikgruppe „Ashok les copains“. Es gibt nur noch einige Restkarten.

Die Oberbürgermeister Francois Commeinhes (links) und Bernhard Gmehling setzen nach ihrer Wiederwahl auf die Belebung der 34 Jahre alten Städtepartnerschaft und bedanken sich bei der langjährigen Referentin Jocelyne Cassany (rechts). Bild: Winfried Rein

Im Arco erwartet die Stadt auch Gäste aus der tschechischen Partnerstadt Jeseník, darunter Bürgermeisterin Zdenka Blitanová. Aus Sète kommt neben Philippe Etelbert Jocelyne Cassany mit ihrem Mann Jean, alle gut bekannt in Neuburg und Aktivposten der Jumelage. Madame Cassany wird für ihr langjähriges Engagement in der Städteverbindung geehrt. Ein Mandat im Stadtrat hat sie nicht mehr angestrebt, neue Partnerschaftsreferenten der Sèter sind nun Anais Veyrat, eine 35-jährige Stadträtin, und Tagliatelle-Fabrikant Jean-Pierre Conesa. Tourismusreferentin Joliette Coste wollte nach Neuburg kommen, musste aber wegen der Einschränkungen im Flugverkehr gestern absagen.

Sètes stellvertretender Bürgermeister spricht gut Deutsch

Auch Herve Merz, der jetzt stellvertretender Bürgermeister ist, kümmert sich um die Partnerschaften. „Er spricht gut Deutsch und war bisher sehr an Neuburg interessiert“, weiß Christiane Dusse. Die Neuburger Tourismuschefin ist guter Dinge, dass der deutsch-französische Kontakt auflebt und mit neuer Besetzung dann auch „auf eine breitere Basis gestellt werden kann.“

