Neue Corona-Infektionen im Kreis: Es hilft nur die Einsicht

Plus Der Sommer ist vorbei und die kalte Jahreszeit treibt die Infektionszahlen auch in Neuburg-Schrobenhausen nach oben. Es liegt an jedem Einzelnen, etwas dagegen zu tun. Denn Corona wird uns noch länger begleiten.

Der Sommer ist endgültig vorbei und vorbei ist es auch mit den erfreulich niedrigen Infektionszahlen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen während der warmen Monate. Doch weil Corona unser Leben nach wie vor im Griff hat, was uns gerade deutlich vor Augen geführt wird, kann es nun auch kein „Weiter so!“ wie in den vergangenen Wochen geben.

Corona in Neuburg-Schrobenhausen: Die Infektionszahlen steigen

Die Menschen rücken wieder enger zusammen in der kühleren Jahreszeit. Welche Folgen das hat, sehen wir an den aktuellen Fallzahlen. In nur kurzer Zeit hat der Landkreis die rote Linie gerissen und ein Ende nach oben scheint gerade noch nicht in Sicht. Für den Montag meldete das Robert-Koch-Institut einen 7-Tages-Inzidenz-Wert für den Landkreis von 66,8. Rot leuchtet die Ampel ab einer Zahl von 50.

Inzidenzwert überschritten: Diese Regeln gelten im Landkreis 1 / 4 Zurück Vorwärts Neuburg-Schrobenhausen zählt nun zu einem von sehr vielen Landkreisen in Deutschland, die den Signalwert gerissen haben. Was das im Detail für die Bürger bedeutet, wird der Krisenstab des Landratsamtes nun erarbeiten.

Die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen, die üblicherweise nicht für ein beliebiges Publikum angeboten oder aufgrund ihres persönlichen Zuschnitts nur von einem absehbaren Teilnehmerkreis besucht werden (insbesondere Privatveranstaltungen wie Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Vereins- und Parteisitzungen), wird auf maximal 50 Personen in geschlossenen Räumen begrenzt.

Es wird dringend empfohlen, in privaten Räumen keine Feierlichkeiten mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen.

Die Schüler sowie die Lehrkräfte an weiterführenden Schulen ab der Jahrgangsstufe 5 werden zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch während des Unterrichts verpflichtet, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann.

Die Maßnahmen, die die Regierung in diesem Fall für die im Freistaat leider immer mehr betroffenen Städte und Landkreise vorgibt, sind das eine. Weit wichtiger als die damit verbundenen Einschränkungen ist für die Bekämpfung der Pandemie allerdings die Einsicht der Menschen. Vielleicht hat der Sommer die Vorstellung geschürt, dass alles nur halb so schlimm ist. Dem aber ist nicht so. Und je früher diese Einsicht zurückkehrt, desto größer sind die Chancen, dass die Infektionszahlen wieder sinken.

Pandemie in Neuburg und Umgebung eindämmen: Nur miteinander geht's

Also: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen, Räume regelmäßig lüften und Zahl der Kontakte reduzieren, weil die Infektionszahlen gerade hoch sind. Nur miteinander geht’s, denn das lästige Virus wird uns noch länger begleiten.

