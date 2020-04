Neue Häuser in Bittenbrunn: Alle sind dagegen

Plus Investoren wollen in dem Neuburger Ortsteil zwei Mehrfamilienhäuser bauen. Anwohner und auch die Bauverwaltung wollen das aber nicht. Die Argumente sind vielfältig.

Im Neuburger Ortsteil Bittenbrunn herrscht Aufruhr. Schuld daran ist ein Schreiben der Stadtverwaltung, in dem die Bewohner des Baugebietes „Im Grund“ wegen einer beantragten Bebauungsplanänderung um ihre Meinung gefragt werden. Ein Antragsteller will auf zwei bisher noch freien Grundstücken zwei Häuser mit jeweils vier Wohneinheiten errichten. Die Firsthöhe der geplanten Häuser würde bei knapp elf Metern liegen und damit die bestehenden Häuser um bis zu fünf Meter überragen. Statt bisher nur „E plus D“, also Erdgeschoss plus Dachgeschoss, was bereits im ersten Obergeschoss eine Dachschräge bedeutet, sollen nach der Änderung zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss möglich werden.

In Bittenbrunn organisiert sich Widerstand. Neben den vielen negativen Stellungnahmen, die an die Stadt gingen, kamen bei einer Unterschriftenaktion trotz fehlenden Kontakts rasch 39 Unterschriften gegen die Änderung zusammen. Die Anwohner ärgert nicht nur, dass ihnen in einem Viertel mit niedriger, teils bungalowartiger Bebauung zwei Klötze von Häusern vor die Nase gesetzt werden sollen. Sie befürchten auch, dass sich damit in den kommenden Jahren das Gesicht der Siedlung komplett ändern könnte. Rechtsanwalt Heinz Haidl, der selbst in dem Viertel wohnt, formuliert die Ängste der Bewohner: „Die Volksseele kocht deshalb, weil eine extreme Nachverdichtung befürchtet wird, wenn der Bebauungsplan erst einmal geändert ist.“ Bei der Altersstruktur der Bewohner stehe in den kommenden Jahren ein Generationswechsel an. Und wechsle der Eigentümer stünde die Tür offen, um die großzügigen Grundstücke mit Mietshäusern zu bebauen. Bisher aber sei der Nordwesten Bittenbrunns ein Baugebiet mit viel Grün.

Trotz Corona wurden Unterschriften in Bittenbrunn gesammelt

Dieser Meinung ist übrigens auch die Neuburger Bauverwaltung. Bauleitplanerin Gertrud Huis hat die Einwohner angeschrieben und um ihre Stellungnahme zu dem Bauvorhaben und der dafür notwendigen Bebauungsplanänderung gebeten. Auf Nachfrage teilte sie mit, dass die Verwaltung dieses Ansinnen gleich abgelehnt hätte. Allerdings wollten die Mitglieder des Bauausschusses als entscheidendes Gremium eine Anwohnerbefragung. Huis ist der Meinung, dass sich der Charakter der Siedlung mit dieser Mehrgeschossbebauung vollkommen verändern würde. Bisher biete das Gebiet ein relativ ruhiges Siedlungsbild mit niedriger Bebauung. Von der Verwaltung sei der Antrag der Neuburger Investoren mit Entsetzen zur Kenntnis genommen worden. „Grundsätzlich ist Nachverdichtung in Ordnung.“ Aber nicht in Baugebieten, die noch einigermaßen harmonisch seien, so Huis, und in denen bisher der Bebauungsplan bis auf einige kleine Ausnahme eingehaltenen werden musste und auch eingehalten worden sei. „Schließlich genießen die Anwohner auch einen Vertrauensschutz.“

Der Bereich um die geplanten Mehrfamilienhäuser würde mit Stellplätzen und Garagen versiegelt. Der Verkehr würde stark zunehmen. Durch die Höhe der geplanten Bebauung sei mit erheblichen Auswirkungen auf die Nachbargrundstücke zu rechnen, was Blick, Beschattung und Verkehrslärm angeht. „Die beiden Häuser wären wie Fremdkörper in dem Baugebiet.“

Mehrfamilienhäuser in Neuburgs Norden wären Fremdkörper im Baugebiet

Die Welle der Ablehnung hat Gertrud Huis bereits mitbekommen. Die kurze Frist zur Stellungnahme für die Anwohner begründet die Bauleitplanerin mit der nun ausgefallenen Bauausschusssitzung. „Da wollte ich das Thema noch unterbringen, damit es schnell wieder vom Tisch ist.“

Die Bauausschusssitzung ist auf den 14. April verschoben worden. Ob sie an diesem Termin überhaupt stattfindet, ist bis jetzt noch nicht klar. Aber die Verwaltung nehme natürlich auch nach der Frist noch Stellungnahmen an, bekräftigt Gertrud Huis.