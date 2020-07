29.07.2020

Neue Rohre für den Bach

Das Rohr im Sachsenweidengraben ist in die Jahre gekommen und wird bald durch ein neues Rohr ersetzt.

Für 1,5 Millionen Euro wird am Sachsenweidengraben ein neues Rohr verlegt. So laufen die Bauarbeiten

Von Peter Maier

Seit gut zwei Wochen ist die Überführung über die Bundesstraße 16 in Burgheim gesperrt. Der Grund dafür ist, dass der Sachsenweidengraben neu verrohrt wird. Die Vorbereitungsarbeiten, das Abholzen an der Böschung, haben bereits vor einem knappen halben Jahr begonnen. Inzwischen beherrscht schweres Gerät der Burgheimer Tiefbaufirma Holl die Baustelle an der Bertoldsheimer Straße. Dabei haben die Bagger eine Umleitung für den Sachsenweidengraben ausgegraben.

Das neue Rohr, das laut Tiefbauamt im Landratsamt etwa Mitte August eingebaut wird, lässt dann den Sachsenweidengraben wieder in seinem alten Bachbett fließen. Bei dem neuen Rohr handelt es sich um eine Sonderanfertigung mit drei Metern Durchmesser und 36 Metern Länge. Das „Vorgängermodell“ ist in die Jahre gekommen. Vor Beginn der Baumaßnahme wurde auch ein Bodengutachten erstellt.

Der Landkreis wird nach einer ersten Schätzung für diese Baumaßnahme etwa 1,5 Millionen Euro ausgeben. Damit der Verkehr in gewohnter Weise über die ND 11 zur Donau rollen kann, wird es noch einige Zeit dauern. Voraussichtlich Ende September wird die Burgheimer Überführung über die B16 wieder geöffnet. Bis dahin müssen die Burgheimer den Umweg über den B16-Anschluss in Straß nehmen, um auf die Nordseite der B16 zu gelangen. Die Landwirte nutzen die Mooser Brücke, um ihre Felder zu erreichen.

