Neuer Campus: Neuburg muss diese Chance jetzt nutzen

Plus Die Planungen für den Campus in Neuburg wirken zukunftsträchtig. Die Studenten werden die Region beleben - jedoch muss die Stadt dafür einige Aufgaben anpacken.

Ab dem kommenden Herbst ist Neuburg ein Hochschulstandort. Langwierige Grundstücksverhandlungen zwischen Freistaat und Bund haben das Projekt verzögert. Nun können die Planungen für den Campus Fahrt aufnehmen. Seit Kurzem laufen die Umbaumaßnahmen im ehemaligen THW-Gebäude auf dem Lassigny-Areal (lesen Sie hier mehr dazu). Für Neuburg sind das gute Nachrichten.

Campus Neuburg: Das Programm wirkt gut durchdacht und zukunftsträchtig

Das akademische Programm wirkt gut durchdacht und zukunftsträchtig. Der Nachhaltigkeitsgedanke wird in Wirtschaft und Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle spielen. In Neuburg lernen junge Menschen die Grundlagen dafür. Die Studenten werden die Stadt beleben. Gastronomie, Einzelhandel und Kulturschaffende können davon profitieren – sofern die Corona-Pandemie irgendwann unter Kontrolle ist.

Professor Walter Schober, der Präsident der Technischen Hochschule Ingolstadt, spricht im NR-Interview über den neuen Hochschulstandort Campus Neuburg. Video: Andreas Schopf

Der Campus ist für Neuburg eine Chance

Der Campus ist eine Chance, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Diejenigen, die zum Studieren in die Stadt ziehen, brauchen bezahlbaren Wohnraum, auch über die geplanten Wohnheimplätze hinaus. Doch günstige Wohnungen sind schon jetzt Mangelware. Auch beim Thema Verkehr und Parken braucht es Lösungen. Um die zu finden, müssen die Entscheidungsträger in Neuburg an einem Strang ziehen – über Parteigrenzen hinweg, ohne in einen „Wahlkampfmodus“ zu verfallen. Der Campus als Leuchtturmprojekt für die ganze Region ist es wert.

Lesen Sie dazu den Bericht: Umbau, Professoren, Bewerbung: Neuburger Campus nimmt Fahrt auf

Lesen Sie auch:

Themen folgen