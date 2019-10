31.10.2019

Infonachmittag in Schrobenhausen

Die Stadt Schrobenhausen lädt zu einer Bürgerinformationsveranstaltung zu den Themen Ortsumfahrungen und Verkehrsentwicklungsplan am Freitag, 8. November, ab 16 Uhr in die Maria-Ward-Turnhalle, Rot-Kreuz-Straße 4.

Auf der Tagesordnung stehen der Sachstand der Ortsumfahrung Mühlried und der Südwest-Tangente. Des Weiteren wird erstmals eine Visualisierung der Südwest-Tangente präsentiert. In einem Video wird eine Überfliegung der dreidimensional simulierten Tangente gezeigt. So kann sich jeder persönlich ein genaueres Bild über die Ausmaße der Trasse machen. Anschließend stehen Planer und Vertreter der Stadt den Anwesenden Rede und Antwort.

Zudem soll an diesem Nachmittag ein Ausblick in die Zukunft gegeben werden und daher der nächste geplante Schritt, die Entwicklung eines Verkehrsentwicklungsplans mit einem intensiven Bürgerbeteiligungsprozess vorgestellt werden. Folgende Fragestellung steht dabei im Fokus: Wo will Schrobenhausen hin, um die Infrastruktur und den Verkehr zukunftsweisend aufzustellen?

Dabei können die Teilnehmer ihre persönlichen Ideen, Vorschläge und Themen beisteuern. Im kommenden Jahr bietet die Stadt dazu mehrere Workshops an, an denen die Bürger ihre Vorstellungen aktiv mit einbringen können. (nr)

