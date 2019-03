vor 5 Min.

Neustart auf Netflix: „Northern Rescue“

In der Netflix-Eigenproduktion "Nothern Rescue" bewegen die Probleme der zumeist jungen Protagonisten die Zuschauer. Warum die Serie sehenswert ist.

Von Niklas Golling

Abschied von einer wichtigen Person in seinem Leben zu nehmen, fällt nie leicht. So geht es auch den drei Kindern Maddie, Scout und Taylor in „Northern Rescue“, deren Mutter an Krebs erkrankt und relativ bald nach der Diagnose stirbt. Die kanadische Drama-TV-Serie, die seit 1. März auf Netflix zu sehen ist, zeigt, wie die einzelnen Familienmitglieder mit dem Tod der Mutter umgehen. Sie tut das zwar, ohne eine wirklich spannende Geschichte zu erzählen. Doch fesselnd ist sie dennoch – dank ihrer Charaktere.

Die erste Staffel mit zehn Folgen à 60 Minuten handelt von einer Familie, die nach dem Tod der krebskranken Mutter von Boston zurück nach Florida in die Heimatstadt des Vaters zieht und bei der Schwester der verstorbenen Mutter unterkommt. Die Kinder sind auf die Idee des Vaters John, umzuziehen, erst gar nicht gut zu sprechen. Der besteht aber darauf: Er hat dort ein Jobangebot erhalten, in Boston hatte er zuvor als Rettungskommandant gearbeitet, bis man ihm den Job nicht mehr zugetraut hat.

Dutzende Schicksalsschläge bei "Northern Rescue"

Auch nach dem Umzug reißen die Katastrophen nicht ab. Das Haus, in dem die Familie einziehen sollte, ist bei der Ankunft nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Stadt bietet der Familie eine vorübergehende Wohnung an, in der die Familie fortan lebt. Nachdem die Kinder anfangs Probleme damit haben, den Tod der Mutter zu verarbeiten und der Vater kaum emotionale Bindung zu ihnen findet, lebt sich die Familie immer besser in der fiktiven Stadt Turtle Island Bay ein. Vater John bringt sich bei seinen Einsätzen immer wieder in neue Gefahrensituationen.

Die drei Kinder finden in der neuen Schule schnell Anschluss. Die gute Stimmung innerhalb der Familie ist jedoch von kurzer Dauer, denn die Kinder verschweigen ihrem Vater so einiges, es häufen sich die Probleme. Das Küken der Familie, Taylor, plagen gesundheitliche Probleme, Sohn Scout wird nach einem Wutausbruch aus dem Ringer-Team der Schule geworfen und die älteste Tochter Maddie findet ein Familiengeheimnis heraus, das einen Bruch in der Familie bewirkt.

Netflix-Serie "Northern Rescue" vor allem für junge Zuschauer interessant

Die Netflix-Serie ist nicht unbedingt wegen ihrer Thematik sehenswert. Alles, was sie zeigt, ist, wie sich eine erschütterte Familie in einer neuen Stadt schlägt. Es sind eher die Charaktere, die von den Schauspielern sehr gut interpretiert und gespielt werden. Von Folge zu Folge wird die Serie packender. Je besser der Zuschauer die Figuren kennenlernt, desto mehr fühlt er mit ihnen und möchte ihren Werdegang verfolgen. Trotz der ganzen Schicksalsschläge sind die Probleme der Jugendlichen in der Serie typisch für Leute ihres Alters: Streit mit dem Vater, Stress in der Schule. Das macht die Serie interessant, gerade für junge Zuschauer.

