Neustart vor 70 Jahren

Seit 70 Jahren gibt es Audi in Ingolstadt. Damals wurde hier die Auto Union neu gegründet. Drei Sonderausstellungen nehmen nun Vergangenheit und Zukunft des Unternehmens in den Blick

Von Manfred Dittenhofer

Am 3. September 1949 war es so weit. Die Auto Union GmbH wurde gegründet. Was als Ersatzteillager für DKW-Fahrzeuge begann, ist heute einer der renommiertesten Autohersteller. Audi feiert seinen 70. Geburtstag in Ingolstadt mit drei Sonderausstellungen im Audi Forum. Zudem gibt es auf dem Josef-Strobl-Platz in der Ingolstädter Innenstadt – ab 1949 Werkgelände – einen Ausstellungsreigen unter dem Motto „Audi in Ingolstadt: gestern – heute – morgen“.

Albert Mayer, Werkleiter Audi Standort Ingolstadt, und Thomas Frank, Geschäftsführer der Auto Union GmbH, eröffneten am Dienstag die drei Sonderausstellungen im Audi Forum. Im Audi museum mobile werden die Besucher in die Zeit von 1949 bis 1959 zurückversetzt. Die Sonderausstellung zeigt die Anfänge der Auto Union, als zuerst Fahrzeugteile, dann Motorräder und schließlich, als erstes Automobil in Ingolstadt, der DKW Schnelllaster gebaut wurden.

Im Gebäude Markt und Kunde erlebt der Besucher die Entwicklung des jetzigen Werkstandortes. Albert Mayer kam 1979 zu Audi. Er erinnert sich noch gut an die Entstehung der ersten Hallen im Norden der Bahnlinie.

Auf der Audi Piazza blickt Audi in die Zukunft: Die Entwicklung des IN-Campus auf dem Gelände der ehemaligen Bayernoil-Raffinerie ist genauso Thema wie der Bahnhalt auf dem Werkgelände, der auch öffentlich genutzt werden kann und noch im Dezember eröffnet wird. Daneben nehmen technische Weiterentwicklungen einen großen Raum ein. Das Fahrzeug der Zukunft soll beispielsweise grüne Wellen erkennen und Parkplätze finden.

Am Sonntag, den 8. September, geht Audi in die Innenstadt. Zentrum der Aktivitäten ist der Josef-Strobl-Platz. Dort befand sich zu Beginn der Firmensitz und das Zentrum der Auto Union. Den Besucher erwarten Stadtführungen zu den historischen Auto-Union-Plätzen, Schnelllastertouren durch die Stadt und Konzerte der Audi Bläserphilharmonie. Mit einem Flyer bewaffnet kann man sich auch selbst auf Entdeckungstour machen. Acht Stationen sind in der Innenstadt besonders gekennzeichnet und werden beschrieben.

