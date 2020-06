15:30 Uhr

"Night of Light": Hofkirche und Rathaus erstrahlen in Licht

Die bundesweite Aktion „Night of Light“ soll auf die schwierige Situation der Veranstaltungsbranche aufmerksam machen. Welche Gebäude in Neuburg werden rot leuchten?

Mit der bundesweiten Aktion „Night of Light“ soll auf die schwierige Situation der Veranstaltungsbranche aufmerksam gemacht werden. Die Beleuchtung des Neuburger Schlosses als Symbol ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Allerdings konnte der Neuburger Stadtmarketingverein kurzfristig für Alternativen sorgen.

"Night of Light": Diese Alternative gibt es für das Neuburger Schloss

„Da die Neuburger Altstadt reich an historischen und kulturellen Gebäuden ist, konnten wir kurzfristig umschwenken und tolle Alternativen finden“, erklärt Geschäftsführer Michael Regnet. Der Turm der Hofkirche sowie das Rathaus werden nun in der Nacht vom 22. Juni auf den 23. Juni in rotem Licht erstrahlen.

Walther Bednarz vom heimischen Veranstaltungsdienstleister WBLT wird für die technische Umsetzung sorgen und das Gebäudeensemble ins rechte Licht rücken. Bei der bundesweiten Aktion geht es um die Solidarisierung der Veranstaltungsbranche und einen gemeinsamen Hilferuf. Ganz bewusst soll es kein Anklagen, sondern der Aufruf zum Dialog an die Politik sein.

Ein Signal der Unterstützung kommt unterdessen auch von städtischer Seite und aus dem bayerischen Landtag. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ermöglichte die Beleuchtung des Rathauses und wird gemeinsam mit Stadtrat und Landtagsabgeordneten Matthias Enghuber der Aktion beiwohnen und ein deutliches Zeichen für die Unterstützung der Veranstaltungs- und Kulturszene in Neuburg setzen.

So ergänzt das Neuburger Stadtmarketing die Aktion

Um die Aktion sinnvoll zu ergänzen, möchte das Stadtmarketing die Neuburger Künstlerszene miteinbeziehen. So waren zuletzt alle heimischen Kulturschaffenden dazu aufgerufen, sich in einem 90-Sekunden-Video zu präsentieren. Wie und was zu sehen ist, blieb dabei den Künstlern selbst überlassen.

Alle Videos werden rechtzeitig zur Aktion am 22. Juni auf der Stadtmarketing-Facebookseite veröffentlicht. Wie das Stadtmarketing in einem Schreiben mitteilt, werden unter allen Teilnehmern der Aktion insgesamt drei Neuro-Pakete im Wert von je 100 Euro verlost. (nr)

Lesen Sie auch: