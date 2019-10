vor 33 Min.

Nostalgie auf zwei Rädern

Anton und Maria Kaufer hegen und pflegen ihre beiden 60 Jahre alten Zündapp-Oldtimer

Von Peter Maier

Das traumhafte Herbstwetter der jüngsten Oktobertage lockte so manche Motorradfahrer mit ihren fahrbaren Untersätzen auf die Straße. Ein Herbstausflug bei sonnigem Wetter ist ganz nach dem Geschmack der Zweiradfans. Anton und Maria Kaufer aus Burgheim reiten dabei auf ihren Ausfahrten auf einer Nostalgiewelle.

Ihre Zündapp-200-Motorräder mit 7,5 und 8,5 PS, gebaut im Jahr 1953, gingen am Montag in eine Art „Winterschlaf“. Dabei erinnerte sich Anton Kaufer, dass das Gefährt für ihn in den Fünfziger- und Sechzigerjahren alles andere als eine Freizeitbeschäftigung war. Seine erste, 7,5 PS starke Zündapp erhielt Anton Kaufer 1957 von seinem Bruder. Damit legte der ehemalige Maurerpolier ganz überwiegend den Weg zu seiner Arbeitsstätte zurück. Eine willkommene Abwechslung waren dabei die wenigen Tagesfahrten ins Gebirge.

Als der gebürtige Neuburger 1960 in Burgheim sein eigenes Haus baute, leistete ihm sein Motorrad wertvolle Dienste. Zusammen mit einem Anhänger war die Zündapp ein wichtiges Transportmittel für Baumaterial und Werkzeug. Täglich fuhr Anton Kaufer mit voll beladenem Motorradanhänger von Neuburg nach Burgheim. „Damals war das Baumaterial in Neuburg billiger,“ erinnert er sich. 1961 hatte die Zündapp ihren Zweck erfüllt, der TÜV legte das Motorrad still. Eine gleichaltrige Zündapp, allerdings ein PS stärker, kaufte Anton Kaufer in defektem Zustand. „Die stand zunächst etwa 20 Jahre im Keller“, berichtet er. Im Winter und bei schlechtem Wetter schraubte und reinigte Anton Kaufer an dem heutigen Museumsstück. „Neu lackieren wollte ich sie nie, sie blieb im Original und gut gepflegt erhalten.“ Mit Erfolg, meint der stolze Eigentümer.

Das 66 Jahre alte Motorrad fährt er heute noch, natürlich mit gültiger TÜV-Plakette. Dazu bemerkte seine Ehefrau Maria: „Und manchmal hat er mich sogar mitgenommen“, und lächelt dabei.