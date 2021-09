Oberhausen

08.09.2021

Bürgerversammlung in Oberhausen: Was in der Gemeinde läuft – und wo es hakt

Plus Nachdem die Gemeinde Oberhausen ihre Bürger im vergangenen Jahr nicht über ihre Vorhaben informieren konnte, musste Bürgermeister Fridolin Gößl am Dienstag vieles nachholen. Entsprechend umfangreich war die Palette an Nachrichten

Von Claudia Stegmann

Es haben sich jede Menge Themen angesammelt. Auch wenn in den vergangenen eineinhalb Jahren Corona das bestimmende Thema war, hat sich die Welt nicht nur in der Gemeinde Oberhausen weitergedreht. Aus diesem Grund hatte Bürgermeister Fridolin Gößl bei der Bürgerversammlung am Dienstagabend auch jede Menge zu erzählen. Denn im vergangenen Jahr musste die Informationsveranstaltung ausfallen, entsprechend hoch war der Nachholbedarf. Fast zwei Stunden lang hechtete er von einem Thema zum nächsten, berichtete von Schulden und Urnenbestattungen (beide steigen), von holprigen Radwegen und steinigen Planungsverfahren, neuen Projekten (rund um das Rathaus) und altbekannten Problemen (Hundekot).

