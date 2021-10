Das Testzentrum in Sinning stellt seinen Betrieb ein

Plus Nachdem Tests ab Montag kostenpflichtig werden, ist der Betrieb nicht mehr ohne Weiteres möglich. Bei Bedarf kann die Schlossgaststätte aber jederzeit reaktiviert werden

Nachdem Corona-Testungen ab dem 11. Oktober kostenpflichtig werden, muss das Testzentrum im Oberhausener Ortsteil Sinnig seinen Betrieb einstellen. Am Donnerstagabend trafen sich Organisator und Koordinator Dr. Michael Schmiz und Bürgermeister Fridolin Gößl ein letztes Mal mit den ehrenamtlichen Helfern, die das Testzentrum der Gemeinde überhaupt erst möglich gemacht hatten.