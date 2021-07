Verein "Altbayerisches Donaumoos" will in Zukunft mehr Bürger-Input

Plus Der Verein „Altbayerisches Donaumoos e. V.“ traf sich in Unterhausen zur Mitgliederversammlung. Dabei wurde deutlich: „Corona bremst vieles aus." Doch werde man künftig weiter interessante Projekte suchen.

Die 23. Mitgliederversammlung des Vereins „Altbayerisches Donaumoos e. V.“ fand dort statt, wo vor sechs Jahren Zuschüsse aus dem europäischen Förderprogramm LEADER verbaut wurden: im Innovationszentrum in Unterhausen.