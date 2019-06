Obst und Kräuter für alle Neuburger

Plus An der Luitpoldstraße entstehen neue Grüninseln samt Bank, an der Hutzeldörre ein Beet mit essbaren Pflanzen und am Brandl eine besondere Verkehrsinsel.

Ein Bagger an der Luitpoldstraße gräbt sich durch verwurzelte Erde, Staub liegt in der Luft, es sieht wüst aus. Vor den Bauarbeiten, die am Montag begonnen haben, sah es kaum besser aus. Die zwei Grünflächen auf Höhe der Rosenstraße fristeten seit einigen Jahren ein trauriges Dasein. Das vorhandene Strauchwerk hatte wenig ökologischen Wert und wurde zudem häufig als Abfalleimer missbraucht. Die Arbeitsgruppe Freiraumgestaltung hat sich mit der Stadtgärtnerei und in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister ein Konzept zur Verbesserung überlegt. Auch an anderen Stellen in der Stadt beginnt es zu blühen.

Noch deutet nichts darauf hin, dass bereits in wenigen Tagen an der Luitpoldstraße ein optisch ansprechender Platz mit Aufenthaltsqualität stehen wird - mit bienenfreundlichen Pflanzen und Blühbereichen. Einer der Arbeiter, die für die Umgestaltung verantwortlich sind, holt einen Zettel aus der Tasche, darauf eine Zeichnung. Sie zeigt, wie der Platz einmal aussehen soll. Ein Blumenbeet werde es geben und eine Sitzbank. Die größte Neuerung wird ein gepflasterter Weg mit leuchtenden LED- Steinen sein. Zudem wird ein Bodenstrahler den vorhandenen Baum neu in Szene setzen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte kommender Woche dauern. Dann dürfte auch die kleine Grünfläche gegenüber erneuert worden sein.

Die Grünfläche an der Ecke Rosenstraße/Luitpoldstraße wird komplett erneuert. Künftig soll darauf ein Beet, eine Bank und ein gepflasterter Weg entstehen. Bild: Marcel Rother

An der Hutzeldörre entsteht ein Beet für alle Neuburger

Direkt gegenüber, auf der anderen Seite der Luitpoldstraße, arbeiten Michaela Decker und Jasmin Dettling. Die Mitarbeiterinnen der Stadtgärtnerei bepflanzen die ausgedehnten Grünflächen am Eingang des Hofgartens wie jedes Jahr mit Sommerpflanzen. Eisbegonien, Geranien, Rosmarin- und Lavendelbäumchen sind darunter. Drei Wochen wird es dauern, bis sie die gesamten städtischen Grünflächen mit floralem Sommerlook versehen haben und mit unzähligen Neupflanzungen farbliche Akzente im ansonsten eher grauen Betonkleid der Straßen gesetzt haben werden.

Nur einen Steinwurf entfernt, bei der Hutzeldörre, grünt und blüht es ebenfalls. Bauhofleiter Ralf Fellner erklärt, was in diesem Bereich bereits getan wurde und was noch geschehen wird. Nachdem die bestehenden Obstbäume am Hang eingekürzt wurden, erhielten sie „Nachwuchs“ in Form von zwölf neu gepflanzten, alten Obstsorten wie Äpfel, Birnen und Pflaumen. „Die sind zum einen für die Bürger zum Pflücken da, zum anderen aber auch gut für Insekten und Vögel." Richtung Parkplatz am Graben wurde eine Blumenwiese angelegt. Im oberen Bereich, entlang der Mauer, habe es besonders schlimm ausgesehen, sagt Fellner. Das hat sich inzwischen geändert. Die Mauer wurde stellenweise von Efeu befreit, neue Spaliere wurden angebracht, an denen in Zukunft wieder Obstgehölze wachsen sollen. Direkt darunter wurde ein langes Kräuterbeet angelegt. Auch an dem sollen sich die Bürger bedienen können. „Allerdings erst, wenn die Pflanzen richtig angewachsen sind“, schränkt Uwe Johannsen, Leiter der Stadtgärtnerei, ein. Bis es in ein paar Wochen soweit ist, bittet er die Bürger um Geduld. Dann können sie sich an Thymian, Rosmarin, Lavendel, Salbei oder Oregano sowie Beerensträuchern wie Johannis-, Stachel-, oder Himbeeren bedienen. „Allerdings nur in haushaltsüblichen Mengen, damit alle etwas davon haben“, sagt Johannsen. Im Herbst werde dann ein weiteres Beet entlang der Stadtmauer in Angriff genommen. Die Wege sollen ebenfalls erneuert werden, ein entsprechender Auftrag sei bereits erteilt worden, sagt Fellner.

Für frische Farben innerhalb der städtischen Grünflächen sorgen Michaela Decker (rechts) und Jasmin Dettling von der Stadtgärtnerei. Bild: Marcel Rother

Am Brandl in Neuburg kümmern sich Anwohner um Hochbeete

Während sich die Hutzeldörre zu einem regelrechten Bürgergarten entwickeln könnte, können Anwohner auch an anderer Stelle zu Stadtgärtnern werden und ihre eigene Ernte mit nach Hause nehmen. Im Neubaugebiet am Brandl habe sich eine Kooperation zwischen Anwohnern und der Stadtgärtnerei ergeben, berichtet Johannsen. Auf einer rund 150 Quadratmeter großen Verkehrsinsel wurden in Absprache mit Anwohnern Stachel-, Johannis- und Himbeeren gepflanzt und Rasen angesät. Zu einem Baum soll sich noch eine Bank gesellen und es werden Hochbeete aufgestellt. „Im Gegenzug erklären sich die Anwohner bereit, die Grünfläche zu pflegen“, sagt Johannsen. Dafür können sie selbst entscheiden, was sie in den Hochbeeten anbauen und mit ihren Kindern Salate und Beeren ernten. Oder einfach nur auf der Bank sitzen und die Natur genießen.