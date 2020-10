vor 25 Min.

Öffnungszeiten und Termine: Das Corona-Testzentrum in Mühlried eröffnet

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen betreibt das Testzentrum in Mühlried. Termine können ab sofort vereinbart werden. Was gibt es außerdem zu wissen?

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eröffnet am Montag, 5. Oktober, ein winterfestes Corona-Testzentrum im Schrobenhausener Ortsteil Mühlried. Betreiber sei das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen in Kooperation mit dem Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes, kurz BRK. Das berichtet das Landratsamt in einer offiziellen Mitteilung.

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, die sich testen lassen möchten, können ab sofort Termine vereinbaren, heißt es in dem Schreiben weiter. Das Testzentrum ist im ehemaligen Penny Markt in der Rinderhofer Breite 11 in Schrobenhausen/Mühlried eingerichtet und hat von Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Testungen können nur nach vorheriger Terminvereinbarung vorgenommen werden.

Corona-Testzentrum in Mühlried: So lassen sich Termine vereinbaren

Terminbuchungen sind telefonisch unter der Nummer 08252/94 555 von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 16 Uhr möglich. Eine Terminvereinbarung kann auch per E-Mail an coronatest@kkh-sob.de oder per Online-Terminbuchung erfolgen. Das Landratsamt weist darauf hin, dass Testergebnisse hier nicht abgefragt werden können.

Zu beachten sei außerdem, dass zusätzlich vor dem Stattfinden des Termins eine Online-Registrierung erfolgen muss. Dies ist auch per Smartphone vor Ort möglich. Zur Anmeldung im Testzentrum sei zudem ein Personalausweis mitzubringen. Die Testergebnisse werden den Patienten den weiteren Angaben zufolge per Post oder E-Mail übermittelt. (nr)

