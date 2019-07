vor 57 Min.

Orte des Lebens, die man selbst gestalten kann

Obst- und Gartenbauverein Bonsal-Buch-Holzkirchen feierte 90-jähriges Bestehen. Viel Lob für das Geleistete.

Von Doris Bednarz

Ein besonderes Jubiläum feierte am Samstag der Obst- und Gartenbauverein Bonsal-Buch-Holzkirchen. Mit einem Festgottesdienst anlässlich des 90-jährigen Bestehens begann die gut besuchte Feier. Es bot sich an, die gesamte Veranstaltung im Bierzelt abzuhalten, das für das Dorffest am Tag darauf aufgebaut war und die Bucher Pfarrkirche St. Michael gerade renoviert wird. Neben den 18 Ehrungen für 50- und 40-jährige Vereinstreue erfuhren die Gäste Wissenswertes zur Vereinsgeschichte und Anekdoten, die der Bucher Peter Landes den zahlreichen Sitzungsprotokollen entnommen hatte, die alle noch in altdeutscher Schrift niedergeschrieben waren.

Pfarrer Thomas Brom lobte den Gartenbauverein, der sich für die Ortschaften einsetze und die Schöpfung bewahre. „Im Garten Eden beginnt die biblische Geschichte“, erinnerte Brom und appellierte „die Gärten zu hegen und zu pflegen. Die Gärten sind Orte des Lebens, die man selber gestalten kann, und zwar, indem man mit der Natur handelt und sich für aktiven Umweltschutz einsetzt.“

Die „Bucher Bierbankerl Musi“ sorgte für die musikalische Umrahmung. Bild: Doris Bednarz

Lob für die Arbeit im Obst- und Gartenbauverein

Die langjährige 1. Vorsitzende Gabi Grießer bedankte sich in ihren Grußworten vor allem bei ihren Vorstandskolleginnen, die Dank der großartigen Arbeit zur erfolgreichen Entwicklung des Vereins beitragen. Ehekirchens 2. Bürgermeister Thomas Bednarz wies auf den Bedeutungswandel der Gärten, die früher in erster Linie dem Obst- und Gemüseanbau dienten, heute dagegen eher Dekoration und Zierde seien. Er erinnerte daran, wie schwierig es in der heutigen Zeit sei, gerade Jugendliche für die Vereinsarbeit gewinnen zu können. Anton Stiglmair, Vorsitzender des Kreisverbandes für Gartenbau und Landschaftspflege Neuburg-Schrobenhausen, rief ebenfalls die Jugend auf, sich zu engagieren und wies auf die Info-Seiten des Kreisverbandes.

Aus den ursprünglich 22 Gründungsmitgliedern, die der Vereinsentstehung am 28. April 1929 beiwohnten, sind mittlerweile 92 Gartenfreunde geworden. „Obstbau- und Bienenzuchtverein“ hieß der Verein in seiner Anfangszeit, doch die Bienenzüchter schlossen sich bald dem Deutschen Imkerbund an. Auch damals gab es schon Fachvorträge wie zum Beispiel „Obstbaumpflege“ oder „Schädlingsbekämpfung“. Später kümmerten sich die Gärtner vermehrt um die Ortsverschönerung. Viele Preise wurden eingefahren: 1982 und 1983 sicherte sich Buch beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ den Kreistitel, Bonsal siegte 1990 bei „Naturnah gestalten“, um nur einige zu nennen.

1. Vorsitzende Gabi Grießer überreichte 18 Vereinsmitgliedern Urkunden, Präsente und Anstecknadeln für ihre 40- und 50-jährige Treue zum Verein. Bild: Doris Bednarz

Der Obst- und Gartenbauverein ist recht aktiv

Nach wie vor ist der Verein recht aktiv: Neben interessanten Fachvorträgen werden Wanderungen, die Teilnahme am Ehekirchener Hochzeitsfest, Betriebsbesichtigungen und Salatfeste organisiert. Die Mitglieder pflanzen Obstbäume und Blumenzwiebeln oder basteln an Weihnachten, Ostern und zu besonderen Anlässen. Das „Rama dama“ im Frühjahr, bei dem gemeinsam mit den Kindern der Müll entlang der Wege eingesammelt wird, ist ein fester Bestandteil im Jahresprogramm. Den Abend ließen die Gartenfreunde gemütlich zu den zünftigen Liedern der „Bucher Bierbankerl Musi“ ausklingen, die für den passenden musikalischen Rahmen sorgte.

Ehrungen:

50 Jahre Mitgliedschaft: Johann Baumgartner, Adalbert Habersetzer, Karl Reißner, Paul Kammerer sen., Josef Käser, Peter Landes sen., Paul Bruglachner, Albert Stemmer.



40 Jahre Mitgliedschaft: Peter Mayr, Michael Kaiser, Karl Stemmer, Albert Auerhammer, Lothar Bichlmaier, Elisabeth Gieß, Michael Heckl, Maria Karmann, Anton Ketterle, Mathilde Lenz.



Themen Folgen