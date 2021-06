Keine Maskenpflicht mehr in der Innenstadt

Die lokale Führungsgruppe Katastrophenschutz zieht für Ingolstadt die Konsequenzen aus dem beendeten Katastrophenfall in Bayern. Auch was das Alkoholkonsumverbot angeht, gibt es Lockerungen

Der Katastrophenfall in Bayern wurde nach sechs Monaten zum 7. Juni beendet. Die lokale Führungsgruppe Katastrophenschutz in Ingolstadt hat sich jetzt noch einmal zu einer abschließenden Sitzung getroffen und das weitere Vorgehen vereinbart.

Künftig sollen im Rahmen einer regelmäßig tagenden Koordinierungsgruppe Corona bereichsübergreifende Themen abgestimmt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits vor Ausrufung des Katastrophenfalls war diese Koordinierungsgruppe aktiv. Sie besteht aus Teilnehmern der Stadtspitze, der Gesundheitsbehörden, der Ordnungs- und Sicherheitsbehörden (vertreten durch Referat III und die Polizei), des Schul- und Bildungsbereichs und der Öffentlichkeitsarbeit (Presseamt).

In der Sitzung der Führungsgruppe wurde erneut über die aktuelle Inzidenzentwicklung beraten und aufgrund der weiterhin sinkenden Zahlen beschlossen, die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen in der Ingolstädter Innenstadt ab Samstag, 12. Juni, 0 Uhr aufzuheben. Eine entsprechende Änderung der geltenden Allgemeinverfügung wird hierzu vorbereitet.

Die Stadt Ingolstadt weist ausdrücklich darauf hin, dass dies nur für die lokal ausgewiesene Maskenpflicht im Freien auf öffentlichen Plätzen im Bereich der Innenstadt gilt. Die grundsätzlichen Regelungen des Freistaates zur Maskenpflicht (zum Beispiel im Einzelhandel, in Gastronomie, öffentlichen Gebäuden oder im ÖPNV) bleiben unverändert bestehen. Dazu zählen auch die Märkte, im konkreten Fall der Wochenmarkt, da es sich bei der Maskenpflicht auf Märkten um keine lokale Anordnung, sondern eine bayernweite Vorgabe handelt und diese von der Stadt Ingolstadt auch nicht aufgehoben werden kann.

Die Pflicht einer FFP2-Maske für Kunden gilt nach der 13. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaates für Märkte analog zum Einzelhandel.

Oberbürgermeister Christian Scharpf begrüßt die Lockerung: „Die sinkenden Inzidenzen erlauben es nun auch in Ingolstadt, auf die Maskenpflicht auf den Straßen der Innenstadt zu verzichten; über dieses weitere Stück an Rückgewinnung von Normalität und Freiheit für unsere Bürgerinnen und Bürger freue ich mich sehr! Ich bitte aber alle, sich weiterhin vorsichtig und verantwortungsvoll zu verhalten und selbst einzuschätzen, in welchen Situationen eine Maske sinnvoll wäre, auch wenn sie dort nicht unmittelbar vorgeschrieben ist.“

Auch über das weitere Vorgehen zum geltenden Alkoholkonsumverbot in der Innenstadt und weiteren öffentlichen Orten wurde beraten. Hierbei tritt ab Samstag, 12. Juni, ebenfalls eine Änderung in Kraft: Das Alkoholkonsumverbot gilt nur mehr im Zeitraum von 22 bis 6 Uhr. Die derzeit vorgesehenen Bereiche bleiben in diesem Zusammenhang örtlich bestehen (Innenstadt, Bahnhöfe, Glacis, Naherholungsgebiete, etc.). Auch hierzu bereitet die Stadt eine entsprechende Änderung der Allgemeinverfügung vor.

Seit der Ausrufung des Katastrophenfalls im Dezember 2020 trat die Führungsgruppe Katastrophenschutz meist im wöchentlichen Turnus zu Sitzungen zusammen. OB Scharpf dankt den Mitgliedern und allen weiteren Personen, Organisationen und Einrichtungen für ihre ausdauernde Arbeit zur lokalen Bewältigung der Pandemie, auf die er sich jederzeit verlassen konnte.

Der Leiter der Führungsgruppe, der städtische Sicherheits- und Ordnungsreferent Dirk Müller, lobt die reibungslose Zusammenarbeit der Beteiligten, die funktionierende Kommunikationsstruktur und vor allem auch die sechsmonatige Ausdauerleistung, die „bemerkenswert und aller Ehren wert“ sei.

Die bewährten und eingespielten Strukturen sollen künftig im Rahmen der Koordinierungsgruppe Corona weiter bestehen, wenn auch in verkleinerter Runde und mit anlassbezogener Sitzungshäufigkeit. (nr)