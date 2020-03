Phänomen Schaltjahr: Wenn der Februar Überstunden macht

Plus Die Wahrscheinlichkeit an einem 29. Februar geboren zu werden, liegt etwa bei 1 zu 1461. Doch warum gibt es dieses ungewöhnliche Datum und was ist in Schaltjahren anders?

Die Erde ist ein bisschen zu langsam. In 365 Tagen schafft sie es nicht ganz um die Sonne. Jedes Jahr verbummelt sie sechs Stunden. Alle vier Jahre gibt es deshalb einen Schalttag. Für manche ein Fluch, für manche ein Segen. Seine Tücken hat dieser Tag auf alle Fälle.

Es gibt rund 55.000 Menschen in Deutschland , die am 29. Februar geboren sind. Model Lena Gercke gehört dazu, Fußballer Benedikt Höwedes und auch Till Schweigers Ex-Frau Dana. In Neuburg sind es laut Einwohnermeldeamt 15 Frauen, Männer und Kinder, die nur alle vier Jahre regulär ihren Geburtstag feiern können. Das Charmante daran: Ihren 18. Geburtstag zelebrieren sie so erst mit 72 Jahren.

Sophie Ellwanger ist eine von ihnen. Und auch wenn viele Menschen bei der Erwähnung ihres Geburtstages mitleidig das Gesicht verziehen, findet es die Neuburgerin überhaupt nicht schlimm. „Viele finden es schrecklich, man müsse ja immer so viel erklären“, erzählt sie. „Totaler Quatsch, finde ich. Es ist ein besonderes Datum und ich liebe meinen Geburtstag.“

Der Begriff Schaltjahr stammt aus dem Althochdeutschen

Und als hätte sie genau auf den 29. Februar gewartet, erblickte Sophie Ellwanger um 0.10 Uhr das Licht der Welt. Geboren wurde sie 1996 in Heidelberg und stand damals dort in der Zeitung. „10 Minuten zu spät“ lautete die Überschrift, wie sie erzählt: „Für mich eine totale Beleidigung, denn ich bin glücklich mit diesem Datum und dem Schaltjahr.“

Der Begriff Schaltjahr stammt aus dem Althochdeutschen und meint ein Jahr, in dem geschoben wird, nämlich ein Tag. Papst Gregor XIII hat in einer päpstlichen Bulle 1582 zehn Schalttage angeordnet, die sich aufgestaut hatten. Von da an sind alle ganzzahlig durch vier teilbaren Jahre Schaltjahre , mit Ausnahme der Jahrhunderte, die nicht durch 400 teilbar sind, also 1700, 1800, 1900. Dagegen waren 1600 und 2000 Schaltjahre. Analog werden 2100, 2200, 2300 und 2500 keine Schaltjahre , 2400 jedoch ein Schaltjahr sein.

Sophie Ellwanger wird heute ordentlich feiern. „Meine Eltern haben mir immer verboten am 28. Februar „vorzufeiern“. So hat es sich eingespielt, dass sie drei Jahre lang am 1. März feiert und nur alle vier Jahre an ihrem wirklichen Geburtstag. Wenn es kein Schaltjahr gibt, ist es gesetzlich festgelegt, dass die Geburtstagskinder am 1. März ein Jahr älter werden.

In Schaltjahren haben Frauen das Sagen. Während der Elferrat in den Karnevalshochburgen in diesen Jahren ausschließlich mit Frauen besetzt werden, ist es in Großbritannien sogar üblich, dass Frauen den Männern einen Heiratsantrag machen.

Im Neuburger Krankenhaus sind keine Kaiserschnitte geplant

Aber egal wer bei wem die Hand anhält, am 29. Februar 2020 wird in Neuburg nicht geheiratet. Nachdem der 29. heuer ein Samstag ist, Samstage im Winter aber üblicherweise keine offiziellen Trauungstage sind, macht der heutige Tag keine Ausnahme. „Wir hatten keine Anfragen“, berichtet Markus Riedlberger , der Sachgebietsleiter des Neuburger Standesamtes. Aber die Bürgermeister in den Gemeinden können das anders handhaben. Dort finde schon die ein oder andere Trauung statt.

Ob Schaltjahrkinder in Neuburg in diesem Jahr dazu kommen, ist fraglich. Im Krankenhaus St. Elisabeth sind den 29. Februar bisher keine Kaiserschnitte geplant, wie es aus der Klinik heißt.

Wer sich im Übrigen fragt, warum ausgerechnet der 29. Februar unser zusätzlicher Tag ist, der darf sich bei den alten Römern bedanken. Denn im antiken Rom endete das Jahr im Februar und Papst Gregor XIII , der die Schaltjahre einführte, richtete sich nach dem Julianischen Kalender. Arbeitnehmer machen an diesem Tag Überstunden. Das Bruttosozialprodukt steigt dadurch im Schaltjahr um bis zu 0,25 Prozent oder 1,245 Milliarden Euro. Und auch Gefangene haben Pech. Haftstrafen werden in Deutschland nach Jahren berechnet. Wer also im Schaltjahr im Gefängnis sitzt, verbüßt einen Tag länger.

Anders wird es in rund 3,5 Millionen Jahren. Wer dann im Knast sitzt, hat Glück. Weil die Gezeiten die Erdrotation abbremsen, wird ein Tag in ungefähr 100.000 Jahren 1,6 Sekunden länger sein als heute. In 3,5 Millionen Jahren wird dann im Schaltjahr kein Tag mehr hinzugefügt, sondern abgezogen werden müssen. Somit hat der Februar im Jahr 3502016 nur noch 27 Tage.