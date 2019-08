21.08.2019

„Platerspil“ bei den Kleinen Konzerten

Schlosskapelle bildet am Sonntag den Rahmen

Im Rahmen der „Kleinen Konzerte in der Schlosskapelle“ in Neuburg wird am kommenden Sonntag, 25. August, um 19 Uhr die Gruppe „Platerspil“ zu hören sein. Die Gruppe „Platerspil“ bilden Musikanten aus Ingolstadt und Umgebung, die sich im Laufe der Zeit zusammengefunden haben, um in der Freizeit ihrer Vorliebe für Musik nachzugehen. Sie interpretieren überwiegend deutsche, aber auch internationale Instrumentalstücke, Tänze, Balladen und Lieder von der Zeit der Renaissance bis zur Folkmusik von heute. Ihre Stücke spielen sie auf zum Teil selbst gebauten historischen Instrumenten.

Unter dem Motto „Europareise – alte Musik vom alten Kontinent“ spielt und singt das Ensemble Stücke und Lieder aus Deutschland, Frankreich, England, Irland, Niederlande, Spanien, Italien, Rumänien und Ungarn.

Den Namen für die Gruppe wählten sie nach einem Instrument, das heute nur noch äußerst selten zu hören ist, dem „platerspil“ (Blasenspiel). Bei seiner Herstellung wird eine Saublodern = Schweinsblase verwendet. Das Platerspil stellt in der Geschichte der Musikinstrumente den Zwischenschritt vom mittelalterlichen Dudelsack zu den Windkapselinstrumenten der Renaissance her.

Das Konzert in der Schlosskapelle in Neuburg dauert 45 Minuten. Der Eintritt ist frei. (nr)

