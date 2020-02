vor 58 Min.

Platz für neue Urnengräber in Wagenhofen

An dieser Stelle auf dem Friedhof in Wagenhofen entsteht ein Areal für Urnengräber. Die vier unbesetzten Grabstellen werden dafür aufgelöst.

Auf dem Friedhof in Wagenhofen gibt es nur noch ein freies Urnenfeld. Jetzt hat sich ein Bürger eingeschaltet, der das ändern möchte.

Von Claudia Stegmann

Auf dem Friedhof in Wagenhofen wird es dieses Jahr noch neue Urnengräber geben. Das hat der Gemeinderat Rohrenfels beschlossen. Der Anstoß kam von einem Bürger, der auch gleich einen konkreten Vorschlag zur Umsetzung hatte. In der Sitzung am Donnerstag stand dieser allerdings in Konkurrenz zu einem professionellen Plan.

Gerhard Janocha aus Ballersdorf war aufgefallen, dass es auf dem Friedhof in Wagenhofen nur noch ein freies Urnengrab gibt. Er regte deshalb bei der Gemeinde an, den Bereich zu erweitern. Seine Idee: Die Urnengräber sollten in einer U-Form angeordnet werden. Auf diese Weise können die Gräber bei Bedarf beidseitig des Weges angelegt werden. In der Mitte, die durch die U-Form entsteht, soll eine Grünfläche angelegt werden, auf der beispielsweise eine Bank aufgestellt oder Sträucher angepflanzt werden könnten.

Die Urnengräber in Wagenhofen werden in U-Form angelegt

Durch die neue Gestaltung würde auch ein optischer Makel behoben werden können: die nach Meinung von Janocha unschönen Waschbetonplatten entlang der noch freien Grabstellen, die in diesem Zuge genauso entfernt werden sollen wie die Grabstellen selbst.

Der Vorschlag von Gerhard Janocha stand in Konkurrenz zu einem Angebot einer Landschaftsplanerin. In diesem sollten die noch nicht belegten Grabstellen erhalten werden. Die Urnenfelder wären ebenfalls in einer U-Form angeordnet worden, wenngleich auf engerem Raum.

Die Wege um die Urnengräber in Wagenhofen werden gepflastert

Nachdem die Gemeinderäte das Für und Wider der beiden Vorschläge abgewogen hatten, entschieden sie sich am Ende einstimmig für die Idee von Gerhard Janocha. Umgesetzt werden soll auch seine Anregung, den Weg nicht mehr zu kiesen, sondern zu pflastern, wodurch sich ältere Menschen insbesondere mit einem Rollator oder Rollstuhl leichter tun.

Die Arbeiten werden nun ausgeschrieben und sollen nach Auskunft der Verwaltung noch dieses Jahr umgesetzt werden.

