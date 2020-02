05.02.2020

Polizei warnt vor Fake-Anrufen

Vorfälle in Eichstätt und Wellheim

Die Polizeiinspektion Eichstätt warnt aus aktuellem Anlass vor Anrufen falscher Polizeibeamter. Am Montag haben Betrüger mehrere Anrufe in Eichstätt und in Wellheim vorgetäuscht und sich als Polizisten ausgegeben. Bislang gab es keine Vermögensschäden, die Polizei warnt jedoch eindringlich vor weiteren Betrugsversuchen.

Mit der bekannten Masche, bei der sich ein angeblicher Polizei- oder Kriminalbeamter am Telefon meldet und erklärt, dass Einbrecher im Wohnumfeld festgenommen wurden und nun auch bei den Angerufenen Einbruchgefahr besteht, haben bislang unbekannte Täter eine Frau aus Wellheim und einen Mann aus Eichstätt angerufen. Am Telefon versuchen die Betrüger, durch geschickte Gesprächsführung Informationen über die persönlichen Verhältnisse und eventuell vorhandene Wertgegenstände zu bekommen. Zum Glück, so die Polizei, erkannten beide Betroffene die Betrugsversuche und beendeten die Gespräche umgehend. Es ist wahrscheinlich, dass die Betrüger weiterhin versuchen werden, ältere Mitbürger zu schädigen.

Um nicht Opfer eines solchen Betrugs zu werden gibt die PI Eichstätt folgende Tipps:

" Seien Sie grundsätzlich misstrauisch bei derartigen Anrufen.

" Beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten oder Infos über Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben.

" Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein.

" Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände ein.

" Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.

" Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter einer dem Telefonbuch entnommenen Nummer an, in eiligen Fällen auch unter dem Notruf 110. Benutzen sie dabei aber nicht die Rückruftaste, sonst landen Sie wieder bei den Betrügern.

" Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

" Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis.

" Sprechen Sie auch mit Ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen sie. (nr)

