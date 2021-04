Porträt: Engelberg Waldmann ist immer auf der Jagd nach schönen Fotos

Plus Der Sinninger Engelbert Waldmann liebt die Natur und vor allem Vögel. Beim Fotografieren fliegen ihm auch sehr seltene Arten vor die Linse – manchmal auch Exemplare, die gar nicht hier sein dürften.

Zuerst hört er es nur. Ein leises Zwitschern, das dann eindringlicher wird. „Klingt wie ein Blaukelchen. Das müsste irgendwo sehr nah dort im Schilf sitzen.“ Engelbert Waldmann setzt sein Fernglas in die vermutete Richtung an. „Sie klammern sich gerne an das obere Ende eines Schilfhalms und beobachten die Umgebung – da!“ Waldmann hat den Vogel erspäht und im Visier. Kein leichtes Unterfangen, den spatzengroßen Vogel im Schilfdickicht auszumachen. Aber der Vogelliebhaber hat jede Menge Erfahrung und dazu eine Engelsgeduld. „Dort sitzt der Kleine!“ Engelbert Waldmann legt an, stellt scharf und schießt.

Wenn der 65-Jährige auf Vögel „schießt“, tut das keinem der Tiere weh. Denn der Sinninger arbeitet zwar mit großem Kaliber, aber nur was die Brennweite angeht. Vor dem Fotografieren kommt das Beobachten. Und das kann Waldmann so gut, dass er seit Jahren für den Landesbund für Vogelschutz, kurz LBV, ein Brutvogelmonitoring in dem Gebiet um Leidling durchführt. Wir begleiten den Hobby-Ornithologen und Fotografen auf einem seiner Beobachtungs-Streifzüge.

Einen seltenen Anblick hat Florian Staron auf Festplatte gebannt. Ein Fischadler zieht über ihn hinweg. Foto: Bernhard Maillinger

Nördlich von Hollenbach liegt einer seiner liebsten Beobachtungsräume. Im Schilf am Längenmühlbach kann man in rund einer Stunde über 30 Vogelarten beobachten. Der Damm im Osten davon bietet einen idealen, weil erhöhten, Beobachtungsplatz. Dort sitzt der Hobby-Ornithologe in seinem Klappstuhl, morgens um halb sieben, bewaffnet mit Feldstecher, Spektiv und einer Kamera mit gleich mehreren brennweitenstarken Objektiven. Waldmann hält in der Erklärung inne und hebt den Fotoapparat ans Auge. Eine Wiesenweihe schwebt in etwa 50 Metern Höhe vorbei. „Die hat Futter in den Krallen“. Der Sinninger drückt ab. Und schon naht von oben im Sturzflug ein Mäusebussard. „Oha, die beiden kämpfen um das Futter.“ Waldmann schießt Foto um Foto, während sich über seinem Kopf ein Luftkampf zwischen den beiden Greifvögeln entwickelt. Jetzt muss er schnell sein. Und wissen, wohin er zielt, denn der Blickwinkel durch ein 300-Millimeter-Objektiv ist sehr eingeschränkt.

Engelberg Waldmann fotografiert nicht nur Vögel sondern auch Insekten und Blumen

Auf seinem Computer hat der ehemalige Küchenleiter inzwischen viele tausend Fotos. Nicht nur von Vögeln. Er fotografiert auch Insekten und Blumen – im Grunde die gesamte Flora und Fauna, die ihm vor das Objektiv kommt. Sieht er einen interessanten Vogel am Wegesrand, hält er auch schon mal sein Auto an. Die Ausrüstung hat er eh immer dabei. „Einmal sah ich auf dem Weg über die Staustufe Bertoldsheim einen interessanten Raubvogel. Und die ganze Familie musste im Auto warten“, schmunzelt Waldmann selbst über sein nicht nur ausgefallenes, sondern auch intensives Hobby. Aber wer die Muße und Zeit mitbringt, den belohnt die Natur. So meldete Waldmann einmal die Sichtung von Flamingos an besagter Staustufe – und zwar Tiere ohne Markierungsringe. Somit war klar, dass sie nicht aus einem Gartenfachmarkt in Rain ausgebüxt sind. Da habe er sich wohl getäuscht, so die Antwort der Unteren Naturschutzbehörde. Seine Fotos aber sprachen eine klare Sprache. Es waren Flamingos. Und im Hintergrund hatte er auch gleich noch das Gebäude des Segelclubs und das Bertoldsheimer Schloss abgelichtet. Zweifel ausgeschlossen.

Schwer zu finden. Engelbert Waldmann hat dieses Blaukehlchen entdeckt und fotografiert. Foto: Bernhard Maillinger

Engelbert Waldmanns Expertise nutzt inzwischen auch der Landesverband für Vogelschutz. Seit einigen Jahren kümmert sich der Sinninger um das Brutstättenmonitoring im Gebiet von Leidling. Auf einem festgesetzten Areal mit der Größe von einem Quadratkilometer führt Waldmann zwischen April und Juni Buch über die Vogelarten in seinem „Revier“. Dazu begeht er das ihm zugewiesene Areal zu bestimmten Zeiten und auf genau festgelegten Wegen. Er meldet alles, was ihm auffällt. Dem LBV vor allem, welche Zugvögel wann zurückkehren und ob sie Nester bauen, um eine Brut anzulegen. Rückschlüsse kann Waldmann über seine Beobachtungen erlangen. Wichtig dabei ist nicht nur die Anzahl der Vögel, auch das Balzverhalten ist aufschlussreich darüber, ob es im Herbst Nachwuchs gibt. Er beobachtet die Vögel mit Nestbaumaterial im Schnabel oder bei der Futtersuche. Alles Indizien, dass sich die Tiere in der Nestbauphase befinden. Denn die Nester selbst bleiben meist im Verborgenen.

Der Hobbyornithologe kümmert sich auch um das Brutstättenmonitoring im Gebiet von Leidling

Waldmann wurde für diese Tätigkeit zwar geschult – die vielen unterschiedlichen Vogelarten aber kannte er vorher schon. Denn er fotografiert sie bereits seit seiner Jugend. Inzwischen gibt er sein Wissen auch weiter. Nur die Pandemie hat seine geplante Infoveranstaltung gestoppt. Sein Anliegen ist es, die Sinne der Menschen für die Natur zu schärfen. Und wenn sich Waldmann etwas wünschen dürfte, so wäre das ein Beobachtungsturm im Landkreis, von dem jedermann die Vogelwelt beobachten könnte. Denn aus erhöhter Position und mit einem Fernglas ausgerüstet kann man viele Vogelarten sehen, ohne sie zu stören. Engelbert Waldmann ist nicht alleine mit seinem Hobby. Florian Staron aus Oberhausen und Bernhard Maillinger aus Riedensheim haben an der Donau schon mehrfach Fisch- und Seeadler abgelichtet Es gibt also jede Menge zu entdecken zwischen Himmel und Erde.

