Premiere im Altstadttheater: Das Drama vom korrekten Leben

Plus Das Altstadttheater Ingolstadt hat sich an einer Farce for future versucht: So gießt die Autorin das komplexe Thema von „Wir müssen was tun“ in brillante Dialoge.

Von Michael Heberling

Ingolstadt Vielleicht wissen mittelalte Upperclasspaare, sobald die Tochter aus dem Haus ist und die Verpflichtungen überschaubarer geworden sind, tatsächlich nicht so Recht, was sie treiben sollen. Wie schnell eine falsch gefüllte Leere souveräne Entscheider zu Getriebenen macht, zeigt das Stück „Wir müssen was tun“, das jetzt im Ingolstädter Altstadttheater Premiere hatte. Eine Farce aus dem Lehrbuch über die Chemie eingefahrener Beziehungen und die perfide Mechanik der Meinungsbildung.

Was passiert? Das namenlose Ehepaar will angesichts des Klimawandels seine Lebensweise ändern, konstruiert sich aus Halbwissen eine halbwegs feste Überzeugung und entwickelt aus einem unguten Gefühl ungeahnten Aktionismus. Anstatt Debatte herrscht das Dogma, die Sache wird zum Wettkampf, zur Mission und trägt – gewollt oder nicht – unzweifelhaft Anzeichen von Ökoterror. Die Autorin Leni Brem-Keil, die auch Regie führt, hat das komplexe Thema in brillante Dialoge gegossen: Die Fülle der Fakten, wie der sattsam bekannten Argumente derer, die nur mal so meinen oder einfach wortreich das Gespräch verweigern. Katrin Wunderlich und Martin Müller liefern in Ingolstadt ab Und das getriebene Paar, Katrin Wunderlich und Martin Müller, haben verstanden und liefern bei sich steigerndem Tempo korrekt ab: Da sitzt jeder Satz. Das Publikum quittiert den höchst unterhaltsamen, anderthalbstündigen Schlagabtausch zwischen Pappmöbeln mit begeistertem Applaus. Es ist ihnen egal, ob sie hier der Uraufführung nachhaltiger Bühnenliteratur teilhaftig wurden oder wie jetzt die Moral der Geschichte lautet. Der ein oder andere wird sich vielleicht einen der pointierten Sätze gemerkt haben, ihn daheim auf Umweltpapier schreiben und gut sichtbar aufhängen: „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst“. Zum Beispiel. Termine: Weitere Aufführungen des Stücks „Wir müssen was tun“ sind am 30. Januar, außerdem am 6., 7., 14. sowie 15. Februar im Altstadttheater in Ingolstadt zu sehen.

