17:15 Uhr

Prozessauftakt: 30-Jähriger wurde in Ingolstädter Gartenlaube erstochen

Ein 66-Jähriger hat in seinem Schrebergarten in Ingolstadt einen Mann erstochen. Zumindest deutet vieles darauf hin. Doch vor dem Landgericht Ingolstadt kann er sich kaum daran erinnern. Dafür gibt es Gründe.

Von Luzia Grasser

Kurze Zeit, nachdem ein 30-Jähriger im vergangenen August in einer Gartenlaube erstochen worden ist, drehte ein Polizist ein Video am Tatort. Er beschreibt die Örtlichkeit, zeigt, wo sich die Tat ereignet hat und erklärt, was zu sehen ist: Blutspritzer, eine Blutlache und ein blutverschmiertes Küchenmesser. Im Hintergrund hört man Hühner gackern. Die Tat ist in der Anlage des Ingolstädter Geflügelzuchtvereins in Mailing passiert.

Der Mann hat gleich nach der Tat alles gestanden

In dieser Idylle soll ein 66-Jähriger fast genau auf den Tag vor einem Jahr, morgens um kurz vor 4 Uhr, einen Mann, den er kaum kannte, erstochen haben. Vieles deutet darauf hin. Gleich nach dem Geschehen hat er noch mit seinen Angehörigen telefoniert und davon gesprochen, dass er jemanden „abgestochen“ habe. Auch den Polizisten gegenüber hat er noch in der Nacht alles zugegeben.

Das ist jetzt ein Jahr her, seit Montag sitzt der Mann vor Gericht. Teilnahmslos hat er auf der Anklagebank Platz genommen, wenn er in den Verhandlungspausen aufsteht, greift er nach seinem Rollator. Fragt ihn Vorsitzender Richter Konrad Kliegl nach der Tat, dann sagt er: „Der Kopf wurde ausgeschaltet“. Er hat nur noch wenige Erinnerungen, kaum hörbar spricht er davon, dass er sich nur noch am Anfang an eine Sauferei erinnern könne. Und danach? „Es ist wie ein schwarzes Bild.“ Er weiß nicht mehr, dass er nach der Tat mit seiner Frau und seinem Sohn telefoniert hat, er weiß nicht mehr, warum er überhaupt zum Küchenmesser gegriffen hat: „Es war alles normal, nie gab es Streit.“ Die Gründe für die enormen Erinnerungslücken an jene Sommernacht sind womöglich nicht nur auf den Alkohol zurückzuführen (ein Test ergab rund 1,6 Promille). Ärzte haben dem Mann auch eine zumindest leichte Demenz attestiert.

Bruchstücke dieser Nacht lassen sich vor Gericht in Ingolstadt rekonstruieren

Mit Zeugenaussagen und einigen Erinnerungsfetzen des Angeklagten lassen sich am ersten Verhandlungstag Bruchstücke dieser Nacht, in der der 30-Jährige aus dem Raum Landshut erstochen wurde, rekonstruieren. Das spätere Opfer hat in der Nachbarparzelle des 66-Jährigen gepflastert und andere Arbeiten im Garten verrichtet. Die Männer kannten sich deshalb. Zu dritt – ein Freund des 30-Jährigen war auch dabei – traf man sich in der Gartenlaube. Das spätere Opfer habe zwei Flaschen Wodka mitgebracht, sagte der Angeklagte. Der Ingolstädter trinke jedoch seit vielen Jahren kaum noch, bestätigten Frau und Sohn. Wenn, dann höchstens mal ein Bier. Doch an diesem Abend hat er zur Schnapsflasche gegriffen. Was dann passiert ist, lässt sich nur erahnen. Ging es um eine Frau, die der 30-Jährige kennenlernen wollte? Ein Anruf bei der Frau des Angeklagten mitten in der Nacht lässt das vermuten. Keine zehn Minuten später hat das Telefon wieder geklingelt. Ich habe jemanden mit dem Messer abgestochen, soll der Mann da gesagt haben. Frau und Sohn alarmierten die Rettungskräfte. Was ist in diesen paar Minuten zwischen den Anrufen passiert? Nach der Tat hat der Mann davon gesprochen, dass ihn sein Gegenüber provoziert habe. Warum? Darauf weiß er keine Antwort. Der Prozess wird am heutigen Dienstag fortgesetzt.

