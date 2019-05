02.05.2019

Punkte für Einheimische

Stadtrat genehmigt Joshofenern Zusatzpunkte für Bauplätze im Ort. Und wer die Brandlwiese oder den Spielplatz Fasanenschütt künftig verschmutzt, soll bald schon teuer dafür bezahlen müssen

Von Manfred Dittenhofer

Die Stadt Neuburg wird im Neubaugebiet Nußschütt im Ortsteil Joshofen fünf Grundstücke nach sozialen Gesichtspunkten vergeben. Zusätzlich dazu erhalten Einheimische extra Punkte und Joshofener noch einmal einen Bonus. So will man echten Joshofenern einen Vorteil verschaffen. In diesen Genuss werden in Zukunft auch Bewohner anderer Stadtteile kommen, in denen in Zukunft Neubaugebiete ausgewiesen werden. Das entschied der Stadtrat am Dienstagabend einstimmig und ohne große Diskussionen.

Für mehr Gesprächsstoff sorgte der Dringlichkeitsantrag von Stadtrat Klaus Babel. Er forderte drastischere Strafen für Müllsünder im Stadtgebiet. Die Verunreinigungen auf der Brandlwiese oder am Spielplatz Fasanenschütt würden enorm zunehmen. Das könne die Stadt nicht weiter hinnehmen. Babel traf auf breite Zustimmung in allen Fraktionen. Höhere Strafen könnten eine Signalwirkung haben, das fand auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Stadtrat Horst Winter wollte das Problem eher positiv angehen, weniger über Strafen als vielmehr über gute Beispiele für Selbsteinsicht sorgen. Am Ende einigte sich der Stadtrat ohne Gegenstimme darauf, dass die Verordnung für die Sauberhaltung der Stadt und die Satzung zur Nutzung der städtischen Grünflächen überarbeitet werden und ein Bußgeldkatalog ausgearbeitet wird. Außerdem soll eine Öffentlichkeitskampagne für mehr Aufklärung sorgen und die Sinne der Neuburger für unbedachte Müllentsorgungen schärfen. In Zukunft könnte also jeder ausgespuckte Kaugummi und jede weggeworfene Zigarette teuer werden. Richtig viel Geld soll aber das mutwillige Zerbrechen von Flaschen oder das Wildpinkeln kosten.

Dass die Telekom nördlich von Laisacker einen Mobilfunkmasten errichten will, passt vielen Bewohnern des Ortsteiles nicht. Stadträtin Elfriede Müller wohnt selbst dort. Sie hat 201 Unterschriften gegen den Gittermasten gesammelt, die sie am Dienstagabend dem Oberbürgermeister übergab. Der hat selbst auch unterschrieben und will damit nun noch einmal bei der Telekom nachhaken, ob man nicht einen weniger exponierten Standort finden könnte. An der Stelle, an der der Mast geplant ist, würden sich wertvolle und teils geschützte Flächen befinden, so Müller. Außerdem sollten die Bürger zu einer Informationsveranstaltung zusammengeholt werden. Schließlich seien viele von ihnen bald zwischen zwei Sendemasten eingekeilt. Denn auch am Wertstoffhof in Bittenbrunn soll ein solcher entstehen.

Gmehling teilt zwar die Meinung der Gegner und will auch das Gespräch mit dem Bauherren suchen. Viel Hoffnung hat der OB indessen nicht. Die Telekom habe den Stadtort bereits genehmigt bekommen, könne auf einem Privatgrundstück bauen und argumentiere mit der in der Nachbarschaft vorbeiführenden Starkstromleitung.

Wieder einmal Thema im Stadtrat war der Takt der Donautalbahn und ein seit Jahren diskutierter Bahnhalt in Neuburg-Heinrichsheim. Stadtrat Fritz Goschenhofer regte an, die Initiative der Staatsregierung zur Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs zu nutzen, um einen erneuten Vorstoß zu wagen. Ein idealer Zeitpunkt, wie auch Stadtrat und MdL Matthias Enghuber fand, denn die Strecke werde gerade neu ausgeschrieben. Allerdings sei der größte Hemmschuh für eine Taktverdichtung der Begegnungsverkehr. Man könnte dieses Manko aber durch den Ausbau des Weicheringer Bahnhofs entschärfen. „Das wird Jahre in Anspruch nehmen, aber wir haben den Kampf wieder aufgenommen.“ (mad)

Themen Folgen